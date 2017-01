Una vintena de xiquets participen en l'anunci de la propera edició del MICE a València

Al voltant de 20 xiquets i xiquetes participaren ahir en el rodatge de l'anunci de la cinquena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) a la Plaça de l'Ajuntament de València. La V edició de la MICE se celebrarà del 19 al 26 de febrer de 2017, i enguany, a més de mantenir les seus de l'anterior edició „Madrid, l'Eliana, Benetússer i Sagunt„ s'han incorporat noves localitats, com Benifaió, Bonrepòs i Mirambell, Sueca i Pedreguer.

Durant la celebració del festival, en tots els municipis es realitzaran projeccions i activitats relacionades amb el cinema educatiu centrat en els xiquets. «Un esforç logístic molt important» destaca el director del MICE, Josep Arbiol, qui assegura que «compensa pel entusiasme i la participació en cadascuna de les localitats». Este festival és actualment el certamen de cinema educatiu més important de la Comunitat Valenciana tant per nombre de participants, com per les localitats implicades.