Un llibre recull diàlegs amb 33 científics, humanistes i creadors de primer nivell

L´escriptor de ciència i tecnologia i columnista Adolfo Plasencia presenta al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València un llibre editat per l´Editorial MIT Press, del prestigiós Institut Tecnològic de Massachussets (MIT), en el qual dóna veu a 33 científics, humanistes, tecnòlegs i creadors de primer nivell. La presentació del llibre se celebrarà hui 27 de setembre, a l´Aula Magna, a les 19:30 hores i el presentador serà el filòsof de la ciència i matemàtic Javier Echeverría. L´entrada és lliure.

Amb el títol «Is the universe a hologram? Scientists Answer the Most Provocative Questions -És l´univers un holograma? Els científics responen a les preguntes més provocatives», en el llibre (el prefaci del qual ha escrit el prestigiós Tim O´Reilly, formulador de la Web 2.0) l´autor dialoga amb científics, humanistes i creadors. «Es tracta d´un llibre de diàlegs, no d´entrevistes, ja que tots dos són gèneres conceptualment molt diferents. Des dels diàlegs de Plató sabem que un dels millors camins per a la cerca conjunta del coneixement és fer-ho dialògicament», explica l´autor.

Els diàlegs es van realitzar en persona, per això l´autor va viatjar per reunir-se amb els participants d´aquest llibre i obtenir informació sobre la física, cosmologia, neurociències, intel·ligència artificial, computació, tecnologia i nous mitjans digitals, filosofia, educació, intel·ligència artificial, art, o el futur del treball, entre altres matèries. El llibre consta de quatre blocs: ´El món físic´, ´Informació´, ´Intel·ligència´ i un diàleg-epíleg en el qual l´artista José María Yturralde, fa una reflexió sobre les relacions entre ciència i art; sobre si en art es pot pintar el buit; o anar al passat i canviar-lo; o saber si és certa o no l´equació: Bellesa ? veritat.

Entre els protagonistes d´este volum hi ha 14 espanyols i 8 valencians, que treballen en prestigiosos centres de recerca que són avui d´absoluta avantguarda científica de tot el món. Plasencia valora molt positivament que entre aquesta sèrie de científics de primer nivell hi haja també aquests prestigiosos investigadors i creadors espanyols.

Adolfo Plasencia, bloguer, escriptor i columnista de ciència i tecnologia, va dirigir i presentar durant més de sis anys el programa de televisió de ciència i tecnologia ´Tecnópolis´. Va ser cofundador del MITUPV Exchange, iniciativa conjunta, del MIT i la Universitat Politècnica de València, que va funcionar durant 12 anys.