Carmen Agulló oferix una conferència amb motiu dels 150 anys d'estudis femenins de Magisteri

La professora Carmen Agulló oferirà demà una conferència al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València amb motiu del 150 aniversari dels estudis femenins de Magisteri a la ciutat de València. La xarrada, a les 19 hores, serà presentada per la mestra i professora de Magisteri Adela Costa, s´emmarca en les activitats de l´Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Igualtat.

El 5 d´octubre de 1867 s´inaugurava l´Escola Normal de Mestres de València amb el suport de la Universitat de València, l´Ajuntament i la Diputació, tres institucions públiques i seglars. «L´Escola va ser molt més que una escola de mestres, perquè fins a 1910 les dones no es podien matricular en una institució d´educació secundària, ni en la universitat, sense el consentiment de l´autoritat competent, a diferència dels homes, així és que l´Escola va ser el primer projecte públic i no religiós en què les dones, després d´acabar l´educació bàsica, es podien matricular lliurement per cursar estudis de Magisteri i també per tenir estudis paral·lels als secundaris, perquè no totes van acabar sent mestres», explica la professora.

Al llarg de 150 anys, esta institució pública, seglar i, a l´origen, de caràcter específicament femení, ha format les mestres que han educat les dones a les escoles valencianes. Convertida avui en Facultat de Magisteri, és pertinent recordar les seues professores, valorar-ne les aportacions pedagògiques i analitzar-ne la incidència en la societat com la institució educadora del conjunt de les dones valencianes.