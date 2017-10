Castelló es prepara per al Trova'm

La Fira Valenciana de la Música ha presentat el programa complet d'activitats professionals que es desenvoluparan a Castelló entre els dies 9 i 12 de novembre, e una iniciaitva que inclou concerts d´importants cantants i grups com ara Maria del Mar Bonet, Jorge Drexler, Els Amics de les Arts, El diluvi entre altres.

La cinquena edició del Trovam! – Pro Weekend manté com a objectiu principal incentivar l'anàlisi i el debat al voltant del present i el futur del sector musical valencià. A més, la voluntat dels organitzadors és consolidar este esdeveniment com a punt de trobada professional i contribuir així a vertebrar la indústria musical al nostre territori.

Dijous, 9 de novembre se celebrará la primera mesa de debat que se centrarà en la política musical valenciana i els diversos models de gestió del sector. En este cas, hi intervindran Marga Landete, directora adjunta de Música de l'Institut Valencià de Cultura; Daniel Simón, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant; Francis López, programadora del TAMA d'Aldaia; Luis Óscar García, president de MusicaProCV i Enviu; i Josep Pérez, secretari del Sindicat de la Música Valenciana (SIMUV).

Les potencialitats dels sectors culturals creatius, i especialment de la música, en la creació d'ocupació també es tractaran a la Fira. Aportaran els seus punts de vista sobre esta qüestió Enric Nomdedéu, secretari autonòmic d'Ocupació i director general del Servef; Pau Rausell, professor i director d'Econcult (Universitat de València); José M. Nácher, professor de la Universitat de València; i Luis Martínez Cháfer, professor de la Universitat Jaume I de Castelló.

Per últim, s'abordarà la situació concreta de les dones al món de la música, amb la redacció d'un codi de bones pràctiques per a la programació i contractació per part de festivals, ajuntaments, sales i promotors. D'altra banda, es plantejarà la necessitat d'establir protocols contra les agressions sexistes en festes populars i esdeveniments musicals. En aquesta activitat hi participaran Ada Díez i Lu Sanz, creadores del projecte Hits With Tits; Marta Pérez i Carla Alsina, representants del col·lectiu Poble Sec Feminista de Barcelona; Maria Such, directora general de l'Institut Valencià de la Dona; Llum Quinyonero, diputada de les Corts Valencianes i presidenta de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI; i Vera Carrión i Laura Albert, membres del col·lectiu Fusa Activa.

Divendres 10 de novembre serà el torn de les ciutats musicals, festivals i mitjans de comunicació. La implementació dels projectes de ciutats musicals tornarà a ser objecte d'anàlisi al Trovam! Jordi Puy, codirector de Sound Diplomacy; Paula Simó, investigadora i consultora en creativitat, turisme i música; Christophe Cassan, project manager del Bizkaia International Music Experience (BIME); i Enric Alberich, degà de la Berklee College of Music a València parlaran dels reptes que suscita aquesta qüestió.

D'altra banda, la Fira Valenciana de la Música obrirà les portes als periodistes i mitjans de comunicació perquè aporten la seua visió particular sobre l'escena musical. Ho faran mitjançant els testimonis d'Eugenio Viñas, redactor de Cultur Plaza; Laura Martínez, redactora de cultura de eldiario.es; Eduardo Guillot, periodista de la cartellera Urban de Levante-EMV i de Rockdelux; Asun Pérez, redactora de Nomepierdoniuna i d'Espai Menut; i Jorge Salas, periodista musical de Yorokobu, Ruta 66 i Lletraferit, entre d'altres.

El present i futur dels festivals de música i les qüestions relacionades amb la regulació d'aquests esdeveniments centraran la taula de debat protagonitzada per Marco Bonifaci, del Rototom Sunsplash; Carolina González, directora del Low Festival; Jordi Herreruela, director del Cruïlla; Eudald González, director del Festival Polisònic; i Juan Carlos Gutiérrez, director del ViñaRock.

El divendres, 10 de novembre, també es portarà a terme la presentació de la plataforma 4 Vents. Xarxa de fires de tardor que aglutina algunes de les principals trobades musicals de la Mediterrània. Hi seran presents David Ibàñez, director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa; Montse Portús, gerent del Mercat de Música Viva de Vic; Francesc M. Rotger, director de la Fira B! de les Illes Balears; i Joan Gregori Maria, director del Trovam!