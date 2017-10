El Vila de Mislata escalfa motors

Mislata compta amb un dels certàmens teatrals més consolidats del nostre territori. Es tracta del concurs de teatre en valencià Vila de Mislata, que està a punt d'alçar el teló de la seua edició número XXXV. Des del proper 13 d'octubre i fins al 15 de desembre, deu propostes de teatre emergent buscaran a Mislata una oportunitat per a donar el salt a les arts escèniques.

El públic fidel de Mislata respondrà, com cada any, a la seua cita amb el millor teatre en valencià. Cada divendres a la nit, el pati de butaques del Centre Cultural s'omplirà per a rebre a actors, actrius i companyies no professionals, que tractaran de demostrar tot el seu talent i creativitat en una mostra que any rere any assumeix el seu paper de prestigi i de referent en l'àmbit de la Comunitat.

L'alcalde, Carlos Fernández Bielsa, es mostra orgullós d'un certamen que ha quallat «gràcies al substrat cultural de Mislata» i que simbolitza «una carrera de fons, quasi des de les albors de la democràcia, quan la cultura esdevingué en competència municipal i el concurs de teatre va ser una de les nostres primeres propostes».

El grup de participants seleccionats per a esta edició està format per deu companyies amateurs que arriben a la cita de Mislata buscant una oportunitat. Ho fan amb la intenció d'agradar a un públic fidel i entès, però també per a fer-se amb un premi que rellance les seues trajectòries professionals. Algunes són noves i unes altres ja han estat i saben la repercussió que significa assaborir el triomf en un certamen com el Vila de Mislata.