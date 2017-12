Bars i comerços fan reserva de menjar i beguda per atendre els milers de visitants

Demà divendres arranca una nova edició del Festivern a Tavernes de la Valldigna, tres dies de concerts, activitats i actes en què milers de persones prendran la ciutat fins al proper 1 de gener de 2018. Aquests dies es treballa per habilitat les zones on s'han de realitzar activitats o els concerts.

A la que es considera «zona zero» de l´event s´ultima el muntatge de la carpa dels concerts perquè, a partir de divendres, s´enceten les actuacions.

Altres de les zones que s´estan adequant són les d´acampada, és a dir, la zona de Marjaletes i del Polígon del Pla. Els operaris municipals, així com treballadors de l'empresa encarregada de muntar la carpa a la zona de les Corts Valencianes, ultimen els detalls perquè en poques hores es congregaran de joves que acomiadaran l´any a Tavernes.

Per la seua banda, els comerços, bars i supermercats de la ciutat fan apilament de les viandes i begudes necessàries per a aquestos tres dies. Tal com comenta un dels amos d´un bar a la zona del passeig Colon, Francisco Grau, «estem duplicant les comandes de begudes i menjar així com contractarem al doble de la plantilla que normalment treballem durant l´any».

A més dels concerts programats a partir de demà i fins diumenge hi hauran activitats paral·leles com ara el correbar, les competicions esportives, la desfilada de moros o competicions esportives, així com un concurs de paelles a la plaça Major.

Tavernes ja compta les hores en què la ciutat tornarà a ser un bullici de gent de la Comunitat Valenciana com de la resta d'Espanya amb ganes de passar un Cap d'Any ple de música que ha convertit a Tavernes en un referent.