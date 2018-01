La cuina valenciana en 101 receptes

La cuina de la província de València està molt arrelada a l'arròs. Un producte autòcton amb denominació d'origen que sempre es vincula amb esta terra. Però València no és sol arròs, per això l'editorial Sargantana va encomanar a José Rodríguez de l'Eliana un llibre que recollira receptes provincials en l'obra «Cocina Valenciana. 101 recetas».

?«Jo també coneixia els plats tradicionals que es fan a prop del litoral, la majoria eren arrossos. Quan vaig descobrir les receptes de l'interior de la província, vaig veure que hi havia molta més cuina tradicional de qualitat més enllà del que coneixia», conta José Rodríguez. L'autor del llibre és un cuiner aficionat. «Tindria vora cinquanta receptes al meu abast, les altres fins a completar les 101 les he descobert gràcies a familiars, persones majors, l'ajuda de restaurants i d'algun obrador de forn», explica José.

?Amb esta publicació la cuina valenciana demostra ser molt més que la d'arròs. En les receptes s'utilitzen ingredients propis del territori valencià com els peixos i el marisc que s'arreplega al mar Mediterrani; les fruites i verdures de l'horta valenciana on també es poden trobar altres productes amb denominació d'origen com la xufa de València, els vins i caves d'Utiel-Requena o el caqui de la Ribera del Xúquer. Tos estos materials fan que la gastronomia valenciana siga molt diversa a cada comarca i amb el llibre es convida a traslladar-se a la mateixa mitjançant la degustació d'un plat tradicional.

?«A mi m'agrada l'arròs al forn però és un plat típic. M'ha sorprés la rebosteria», comenta l'autor que al llibre ha inclòs receptes familiars com els pastissets de moniato «que faig en la meua sogra cada Nadal» o el 'Roscón' de reis de l'àvia de la seua dona.

?Tot açò de la mà d'un cuiner aficionat. Realment José Rodríguez es Policia Local a València i encara que és un amant de la gastronomia no es planteja canviar de professió perquè «hi ha factures que pagar», bromeja. Tal vegada al futur hi haja un altre llibre de receptes, mentrestant José ja es guarda les noves receptes que va descobrint. També es poden descobrir a les xarxes, on l'autor es coneix com a 'Gastroaddicte'.