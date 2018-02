Una investigació amb participació valenciana sobre paisatge i humans, portada de «Science»

Els mamífers veuen limitats els seus moviments naturals en paisatges que han estat modificats per humans. És el resultat d'una recerca publicada al darrer número de «Science» per un equip internacional d'investigadors on participa l'Institut Cavanilles de la Universitat de València, al Parc Científic. Este fet pot tindre importants conseqüències per als ecosistemes i, al seu torn, per a la societat. El treball ocupa la portada del darrer número de la revista.

Quan es tracta de paisatges modificats per humans, els mamífers solen moure's en distàncies dos o tres vegades més curtes que en el seu ambient natural. És la primera vegada que s'examina este fet a escala global, tot analitzant el comportament de molt diferents espècies alhora. Els autors del treball, liderats per la biòloga alemanya Marlee Tucker (Centre d'Investigació sobre Biodiversitat i Climatització de Senckenberg i Universitat de Goethe de Frankfurt) –entre els quals es troba l'investigador de l'Institut Cavanilles Pascual López–, han recopilat dades del moviment de 803 individus de 57 espècies de mamífers arreu del globus terraqüi. Per a tal finalitat, han utilitzat el portal de dades Movebank, que arxiva les dades de moviment animal incorporades per investigadors de tot el món.

L'estudi abasta espècies mamíferes molt diverses, des de llebres fins a senglars i elefants, que han estat equipades amb un dispositiu individual de rastreig GPS, deixant registre de la ubicació de cada animal durant un període d'almenys dos mesos. Els investigadors han comparat estes dades amb l'Índex de Petjada Humana – infraestructures, assentaments o agricultura – de les àrees d'estudi del moviment animal.



Sense espai, no hi moviment

Dels resultats es desprèn que, al llarg d'un període de 10 dies, els mamífers que habiten zones d'empremta humana relativament alta, com ara un paisatge agrícola europeu, només cobrixen de la meitat a un terç de la distància recorreguda per mamífers que viuen en paisatges més naturals. Tanmateix, l'anàlisi mostra que, a escales de temps més curtes –una hora, per exemple–, el moviment dels mamífers no es veu significativament afectat per l'acció humana.