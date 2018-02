Nou èxit de participació en l'històric Concurs de Llibrets de Falla de Lo Rat Penat

Com ve fent des de 1903, Lo Rat Penat ha convocat este certamen literari faller i festiu fent l´annual crida a les Comissions Falleres i als poetes valencians per a participar en este Concurs de Llibrets «on l´humor, l´enginy i la gràcia, a més de la rima i tècnica dels seus versos són els protagonistes d´esta part fonamental de la literatura en llengua valenciana i de la nostra festa més universal» han explicat des de l´associació.

Enguany s´ha tornat a aconseguir un nou èxit de participació en el Concurs de Llibrets, ja que les comissions falleres han presentat un total de 310 llibrets per a participar en les diverses seccions del certamen. El president de Lo Rat Penat, Enric Esteve ha declarat que este fet ompli d´orgull l´entitat perquè demostra «la confiança del món faller en la nostra institució cultural, que des de la seua fundació en 1878 té com a objectius la defensa, promoció, ensenyança i difussió de la llengua, cultura i tradicions valencianes».