Llíria proposa que la Romeria de Sant Vicent siga Festa d'Interés Turístic autonòmica

El ple de l'Ajuntament de Llíria va acordar per unanimitat de tots els grups polítics la proposta realitzada des de la regidoria de Turisme d'instar a la Generalitat Valenciana a declarar la «Romeria i el Miracle de l'Aigua de Sant Vicent» com a Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana.

Per al regidor de l'àrea, Paco García, «el caràcter original, únic i autèntic d'esta tradició festiva patronal de Llíria, en la que es commemora ´el Miracle de l'Aigua» que, segons la tradició, el pare dominic Vicent Ferrer va realitzar a Llíria l'any 1410, suposa un esdeveniment singular que reunix tots els elements per poder ser declarat com a Festa d'Interés Turístic.

Dins de les diferents activitats de la festa, possiblement la més significativa i que més repercussió té en tota la societat valenciana i projecció cap a l'exterior, és «la Romeria», on se citen milers de persones vingudes de tota la geografia valenciana, tant els que són creients com els que no ho són, havent-se convertit en uns dels actes més reconeguts i ineludibles dins les festes vincentines a la Comunitat.

L'Ajuntament de Llíria té l'objectiu de posar en valor, a través d'esta proposta, esta centenària tradició popular, festiva i ciutadana, sobretot este any que ve, quan es commemora el 600 aniversari de la mort del pare Vicent Ferrer el 1419, i on el municipi està organitzant una programació especial d'activitats que ressaltaran encara més esta festa valenciana.