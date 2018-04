Els intèrprets de música clàssica augmentaren un 20 % durant la crisi

«La música clàssica és, per a molts, un refugi d'igualtat i progrés». Així ho va referir ahir Pedro Rodríguez, president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) a la presentació dels pròxims actes per les bodes d'or de la música valenciana que va tindre lloc al Mestalla, ja que un dels rècords a realitzar tindrà lloc en este estadi.

Els anys de crisi van produir un descens en el consum cultural de gran part dels valencians. Així ho publicava Levante-EMV al febrer, segons dades de l'últim estudi d'hàbits culturals realitzat per la Universitat de València. No obstant això, segons el president de la Federació, el nombre de xiquets i xiquetes que van decidir apuntar-se a alguna de les seues escoles de música va augmentar en un 20 % en els últims 10 anys.

«Pareix que en temps difícils els pares i mares van buscar un lloc amb valors segurs on apuntar el seus fills i filles. De fet, hui dia n'hi han pobles amb llistes d'espera per a entrar a estudiar en les seues ecoles de música clàssica», va explicar Rodríguez.

«Som una oferta de valor molt important amb aules formades per un 50 % de xiquetes i un 50 % de xiquets en el marc d'una societat encara desigual», va indicar el president de la Federació.

Va reconéixer, no obstant això, que es necessari reinventar la concepció del gaudi de la música, no sols des del punt de l'interpret sino també des del d'escolta amb un nou model que, explica, pot i deu passar per les noves tecnologíes.