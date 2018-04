La Teta Calva porta a l'escenari de la Sala Ultramar «Sindrhomo»

L´obra de la valenciana María Cárdenas, de la compania La Teta Calva i Premi Max a l´autoria revelació per «Síndrhomo» torna a la Sala Ultramar de València el pròxim dimecres 25 d´abril. La peça escènica permaneixerà a les tables de la sala de Russafa fins al diumenge 29 d´abril. Dirigida per Xavo Giménez, i protagonitzada per Merce Tienda (Premi AAPV a millor actriu), Leo de Bari i Manu Valls, «Síndrhomo» es va estrenar en 2016 i des d´aleshores ha anat girat al voltant del territori nacional.

La peça proposa convertir als «oblidats del sistema en un exèrcit de desnonats famolencs de canvi», explica la companyia teatral, que afegix: «Mai pensàrem que aquest crit de resistència s´escoltara tan lluny».