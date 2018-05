Cia La Prodigiosa presenta «Equilibris» de Gemma i Tessa Julià

«Equilibris» és l´experiència d´una dona que, empesa per un desig profund covat durant molt temps, als volts de la cinquantena decideix acollir un infant. Des dels primers tràmits burocràtics per ser «validada» legalment, al primer any de convivència amb un infant que té una història, la protagonista camina per una corda fluixa immersa en un procés que la capgira. L´obra es representarà a l´Espacio Inestable el proper 19 de maig.

L´escenari recrea un gran teler on la Neus fila i desfila la seua trajectòria vital entorn la parella i la maternitat. L´empeny l´anhel de compartir amb la seva mare, absent, el que mai haurien imaginat; la manera com ha esdevingut mare ella mateixa. Descobrim, des de l´humor, com la protagonista, desmunta els valors tradicionals amb els que va ser educada (l´ideal de parella i família) i decideix ser o fer de lloca: covar el pollet d´una altra gallina mentre ella no el pot covar.

La Neus reviu les dues grans carreres d´obstacles que han sacsejat el darrer any de la seua vida. La primera, superar el que ella viu com «l´examen de mama», és a dir, el procés d´estudi previ per poder acollir un infant tutelat de la Generalitat. Un cop superada la prova, li assignen un nen de cinc anys, en Cris. I amb la convivència, comença la segona carrera d´obstacles: crear un vincle amb ell. D´un dia per l´altre passa de ser una dona soltera a ser tota una família monoparental. El públic és testimoni de la seva entrega, de la gran impotència que li provoquen la tempesta d´emocions dels primers mesos de convivència i de com s´ensorren es seues il·lusions.