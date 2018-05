Aldaia elabora 2.400 racions de «sopà» i «orelletes» per a la Trobada Musical i Gastronòmica

A foc lent i amb moltes hores d'elaboració per davant. Així varen iniciar-se ahir els preparatius de la I Trobada Musical i Gastronòmica impulsada per l'Ajuntament d'Aldaia, en la qual es pretenen potenciar els ritmes tradicionals amb els plats més autòctons de la població. En tres jornades diferents de la setmana propera, hi haurà actuacions que culminaran amb una degustació de «pimentó amb tonyina», «sopà» i «orelletes». Per a això, una vintena de persones treballa des d'ahir en l'elaboració.

El primer plat és típic de diferents municipis de l'Horta encara que a Aldaia es manté molt arrelada la tradició i, de fet, a les festes es cuinen quilos i quilos per a dos sopars multitudinaris. Quant a la «sopà», consisteix en una crema d'ametlles en l'elaboració de les quals solament s'utilitza a més aigua i sucre, que té un secret: necessita entre 10 i 15 hores de preparació, segons la quantitat que s'elabori. Per a aquesta campanya es preparen 1.000 racions per les quals s'han utilitzat set quilos d'ametlles.

Malgrat la seva costosa elaboració, la «sopà» perviu a Aldaia en les famílies més tradicionals. No passa el mateix amb els orelletes, un dolç que pràcticament s'ha perdut. De fet la intenció del consistori és recuperar-ho i ha donat nom al lema de la campanya «Per a l´Orelleta». Aquest dolç s'elabora amb farina i ous, amb els quals es fa una pasta que després es pasta en fines làmines que aniran a parar a un gran calder d'oli bullint. La perícia és aconseguir, amb l'ajuda d'una canya, donar a les làmines forma de flor, que després s'amanirà amb sucre al gust.

Respecte al programa musical, dimarts 22 de maig a les 18.30 hores s´inaugura amb la cercavila d´albades pel carrer del poble de la mà de les cantaores Noelia Llorens i Laura Soriano. A les 19.30 hores es farà la presentació del llibre «Música Tradicional d´Aldaia» a càrrec dels seus autors Antonio Andrés i Carles Pitarch en l´Ajuntament. Després del tast gastronòmic de sopà, orelletes i pimentó amb tonyina, hi haurà el concert de música tradicional de la rondalla de Xavi de Bétera, amb la participació del Grup de Danses d´Aldaia i de la Ronda d´Aldaia a la Plaça de la Constitució.

El dia 24 de maig es presentarà el disc del grup «Música Trobada Ab llicència o sens ella», els villancets en valencià de Pasqual Fuentes amb motiu del 250 aniversari de la mort del compositor aldaier.

I el dia, 27 de maig, s´inaugurarà el monòlit «Rostres en la memòria. Respecte, record i presència», una escultura d´Alexi Alemany Navarro per commemorar l´arribada a Aldaia de 200 famílies en fugir de Madrid per la Guerra Civil i les persones acollidores.