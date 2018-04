Los municipios de la C-3 instan a Fomento a cumplir con las inversiones

Los representantes de los distintos municipios por donde trascurre la línea de cercanías C3 y varias plataformas de apoyo al transporte terrestre, se han reunido hoy en el Ayuntamiento de Utiel para valorar y presentar las medidas que se van a tomar para hacer visible el descontento, de los ayuntamientos afectados, por la falta de inversiones en la línea ferroviaria que une València con la localidad de Camporrobles y que afecta a doce municipios de la Comunitat Valenciana.

Ante el "incumplimiento" por parte del Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de destinar una partida a la mejora de infraestructuras de la línea de cercanías C3, los alcaldes de los municipios han expresado su decepción y frustración por la falta de inversiones para esta línea; y por ello han acordado poner en marcha distintas acciones con el fin de mostrar su descontento y presionar para que se realicen las mejoras necesarias para unir estos municipios de interior con la ciudad de Valencia.

Una de las primeras medidas que van a llevar a cabo es la de unirse a la iniciativa que los alcaldes de los municipios del área metropolitana de Valencia, junto con la Generalitat y la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATMV), presentaron el pasado lunes 9 de abril que consiste en desplazarse a Madrid para reclamar inversiones al transporte ferroviario que no se incluye en los Presupuestos Generales del Estado. Ya que la falta de esfuerzo inversor en el transporte ferroviario en la C. Valenciana no es solo en el área metropolitana, sino que se extiende a otras líneas como la C3.

Aprovechando la visita de los alcaldes a Madrid y para dar visibilidad a la demanda, también está previsto convocar a los ciudadanos a realizar concentraciones en los distintos Ayuntamientos para mostrar su apoyo a la marcha que se realice en la capital. Ya que estos doce municipios reúnen a una población potencialmente usuaria del transporte público de más de 160.000 personas.

Del mismo modo los alcaldes de la línea C3 solicitarán, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, que presenten enmiendas a los Presupuestos del Estado para la inclusión en los mismos de la partida presupuestaria a la que se comprometió el Ministro de Fomento el pasado mes de diciembre (320 millones de euros) cuando presentó en el Plan de Mejoras de Cercanías de la Comunitat Valenciana y en el que se destinaban más de 1.400 millones de euros a las infraestructuras ferroviarias.

También se presentarán mociones de respaldo en todos los Ayuntamientos afectados para que se visualice, de una forma clara y contundente el descontento de los distintos Consistorios, ante la falta de compromiso del Ministro de Fomento.

Estas reivindicaciones por parte de los doce municipios afectados se llevan realizando desde septiembre de 2015, cuando se firmó la conocida "Declaración de Xirivella" en la que se solicitaba al Gobierno, y más concretamente al Ministerio de Fomento, su compromiso de invertir en la electrificación de la línea que supondría una reducción de los tiempos de trayecto, así como el aumento de la frecuencia del número de trenes, la adecuación de todas las estaciones y la obtención de la certificación UNE- EN 13816 (Calidad en el Servicio de Transporte Público de viajeros).

Esta Plataforma de Municipios por los que discurre la Línea C3 formado por los municipios de: Aldaia, Alaquàs, Loriguilla, Cheste, Riba- Roja, Chiva, Buñol, Siete Aguas, Requena, Utiel, Camporrobles y Xirivella es una muestra de que la demanda de este servicio es una necesidad que va más allá de las ideologías políticas, ya que el problema del servicio ferroviario afecta a todos los ciudadanos de esta línea que ven como su derecho a contar con un transporte digno y a la altura del siglo XXI se ven mermada una vez más, por las promesas incumplidas por parte del Ministro de Fomento.