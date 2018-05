Paco López: "Este resultado no empaña el trabajo de este equipo"

En febrero, hace tan solo unos meses, Paco López no podía imaginar que acabaría la temporada en la sala de prensa de Balaídos celebrando un espectacular final de Liga con el Levante UD, con la permanencia en el bolsillo, y felicitando a la plantilla por el esfuerzo en las últimas jornadas.

«Como deportistas y gente competitiva quieren ganar siempre y no te gusta perder, pero haciendo el análisis tenemos que estar muy satisfechos del rendimiento de este equipo y el resultado de hoy –por ayer– no empaña el trabajo de este equipo. El esfuerzo, las ganas de querer mejorar y seguir creciendo. Le doy la enhorabuena a la plantilla y a la gente y la afición que nos ha apoyado», explicó el técnico de Silla.

Respecto el partido, López no se anduvo con rodeos. «La idea era que la gente con menos minutos, pero que tanta importancia ha tenido, tuviera minutos que seguramente se merecía. Al final del partido el Celta fue superior. Nos hemos puesto por delante y hasta esos minutos el equipo estaba mejor que el Celta, pero desde que nos han dado la vuelta al marcador han estado muy cómodos. No es por poner excusas, pero teníamos a muchos jugadores en el campo sin jugar 90 minutos y la conclusión positiva es que esos jugadores que no han participado tanto han tenido minutos, que siempre viene bien», dijo el entrenador valenciano.

Inquirido por Morales y Aspas, goleadores en el partido, López alabó sus cualidades. «Morales ha completado una temporada fantástica, ha prolongado su buen año con otro gol. En el caso de Aspas, es de los mejores delanteros del fútbol español, con mucho talento, con gol, con hambre... Cuando un jugador con tanto talento está cómodo es difícil pararlo», apuntó.

Por su parte, Morales volvió a insistir en la felicidad del equipo por la consecución del objetivo y la suya personal por su temporada. «Nos costó mucho romper la dinámica negativa que llevábamos. Una vez que conseguimos el resultado positivo que necesitábamos cogimos confianza y fuimos hacia delante, valientes. Estoy feliz por el año, sobre todo por estas últimas jornadas con goles, asistencias y consiguiendo puntos para el equipo», indicó.