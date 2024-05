El gran equipo de Aitana Mas

La dirigente de Compromís Aitana Mas presentó ayer en sus redes sociales al equipo que le acompaña en su tratamiento contra el cáncer de mama que padece.

Son Lucía, Esther y Euge, radióloga, enfermera y oncóloga de la Unidad de Mama del Hospital de Vinalopó, «las tres razones por las cuales me quedé en este hospital para tratarme». Son, según explicó, «tres razones en forma de humanidad y empatía que traspasan lo médico y te dan la confianza suficiente para quedarte en un hospital de gestión privada donde falta personal, donde las condiciones laborales no son equiparables al público y donde la primaria no existe ni se la espera», cuestiones de las que dijo, «ya hablaremos pronto».

Así, agradeció que hayan estado estos 25 días agarrándole «fuerte la mano», llenándole «el corazón de cariño y vida» y haciéndole sentir «paciente y no clienta».