El ayuntamiento presenta las fichas del Nou Mestalla sin cambios

El Ayuntamiento de València trasladó ayer a las fuerzas políticas la documentación si modificaciones en las fichas del Nuevo Mestalla de cara a la reunión de portavoces que tendrá lugar este jueves 9 de mayo (17 horas). El consistorio remitió ayer al resto de los grupos políticos del ayuntamiento la documentación para la reunión de mañana en la que se incluyen las fichas urbanísticas sin modificaciones. En el informe técnico no hay ningún cambio en las fichas. Solo una serie de variaciones de carácter técnicas.

En este sentido, se ha trasladado un documento de carácter técnico donde se explica las puntuales variaciones que tras la exposición pública del Plan ATE sometido a información el pasado mes de abril de 2023 se han producido. Se trata de unas modificaciones exclusivamente técnicas en las normas urbanísticas (no afecta a las fichas urbanísticas que siguen siendo las mismas) que se deben a la exposición pública del anterior equipo de gobierno y a una adaptación a la normativa legal existente del Patsecova (normativa autonomica sobre comercio minorista). La información respondió a la acusación de «falta de transparencia» que hizo antes Compromís.

«Falta de trasparencia»

Su portavoz en el ayuntamiento, Papi Robles, criticó que Catalá no hubiera entregado toda la documentación sobre el Nou Mestalla de forma previa a la reunión del jueves, lo cual calificó de «falta de transparencia» y dijo que, por desgracia, «es a lo que nos tiene acostumbrados ya la alcaldesa: siempre hace muchas declaraciones que, después, no son acordes a la realidad». «Se lo dijimos muy claramente cuando convocó la reunión: necesitamos la documentación sobre la auditoría que debe hacerse sobre el proyecto del València CF, las fichas urbanísticas y la propuesta de convenio que hacen, pero Catalá solo nos ha facilitado las fichas; es decir, los beneficios que el ayuntamiento dará a Meriton. Que no cuente con Compromís para esto. Catalá quiere estafar a todo el mundo de manera descarada, conceder beneficios urbanísticos sin exigir nada a cambio a Lim».

La portavoz de Compromís en el ayuntamiento avisó de que «es imprescindible esa documentación de forma previa para poder hacer nuestro trabajo y analizar si se está cumpliendo con el convenio que se pactó en el 2005, tal y como ha asegurado recientemente Catalá. Pero si no nos los entrega no podemos saberlo». En ese sentido, Robles afirmó que «a la alcaldesa le hemos escuchado decir una cosa y la contraria en muchas ocasiones, por eso desde Compromís sólo nos fiamos de la documentación. Sólo nos fiamos de las cosas que nos dan por escrito, para que no puedan ser cambiadas y, por desgracia, el equipo de gobierno continua sin facilitar nada de nada».

«Fichas, convenio y aval»

El concejal del PSPV, Borja Sanjuán, aseguró antes de la reunión del jueves con el ayuntamiento a cerca del Nou Mestalla que la posición del Partido Socialista será la de siempre: fichas, convenio y aval. «Es una postura a la que se está sumando más gente, he leído a Papi Robles diciendo que las fichas tenían que venir acompañadas del convenio. No sé si lo ha dicho, pero nosotros siempre añadimos fichas, convenio y aval que son las tres condiciones que hemos puesto siempre como Partido Socialista. Son las que le exigimos a Peter Lim cuando éramos gobierno y las que le decimos a María José Catalá que debe exigirle. Lo que no entendemos es por qué hay tanta gente que ha perdido tanto tiempo buscando excusas y atajos para generarle condiciones tan ventajosas o más ventajosas. Catalá ha aguantado hasta que su estrategia de darle los derechos por vía judicial ha caído y se ha quedado sola y con un problema. Que no es de la ciudad, que se ha generado ella misma».

Según Sanjuán, si María José Catalá «hubiera dependido solo de ella, probablemente habría cedido a las expectativas que tenía Peter Lim», pero recordó que «la postura del PSPV va a ser la misma que ha sido siempre, que es lo que garantiza que Lim no se lleve el dinero de la ciudad para no invertir en otra cosa que no sea invertir en el club, en acabar el estadio y en la ciudad de València. ¿Eso quiere decir que se vaya a desbloquear la cuestión? Pues nosotros somos muy escépticos. Lo único que garantiza que se vaya a desbloquear es que haya un aval económico y, hasta la fecha, no ha habido muestras por parte de Lim de querer poner un solo euro más de VCV o la venta del terciario».

Ofrecimiento del Valencia CF

El Valencia recordó ayer el ofrecimiento que trasladó al ayuntamiento el 26 de abril de iniciar las obras de construcción del Nou Mestalla tan pronto como sean concedidas las licencias de obra. En la carta, firmada por la presidenta del club, Layhoon Chan, el Valencia se comprometía a reiniciar los trabajos en Corts Valencianes sin necesidad de tener aprobadas las fichas urbanísticas y el convenio y adaptándose a todas las exigencias del ayuntamiento, con aforo superior a 70.000 espectadores y estadio categoría 4.