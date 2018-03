Reivindicar el patrimoni des de la poesia

Ningú no podia imaginar el passat 1 de febrer que un llibre de poesia, més concretament, una antologia poètica, causara tant d'interès com per omplir la sala d'actes del Centre Cultural Mario Monreal. Com un esdeveniment insòlit i meravellós, les quasi tres-centes persones que assistiren a l'acte van vibrar amb la presentació del llibre Entre la pedra i el ferro (poetes pel patrimoni de Sagunt) que, sota la direcció de Sergi Juesas, es va plantejar com un espectacle de música i poesia, amb una lectura dramatitzada, un número de dansa, un espai musical, i amb la col·laboració de l'alumnat de l'Escola Municipal de Teatre. En aquesta ocasió, la veu dels xiquets i les xiquetes del Baladre i del Racó de l'Horta i de la resta d'artistes van convertir la paraula poètica en un potent element per reclamar la candidatura de Sagunt a Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco.

I és que, per estrany que semble, en el llibre Entre la pedra i el ferro el patrimoni i la poesia coexisteixen harmònicament com a valors humans fonamentals que són. Es tracta d'una antologia que reivindica, dins d'un procés de reconeixement internacional, la candidatura de Sagunt com a Patrimoni de la Humanitat per part de la Unesco. Un recull que pretén posar en valor, per mitjà de la paraula poètica, el patrimoni històric i el passat industrial de la capital del Camp de Morvedre, futura Capital Cultural Valenciana declarada per la Generalitat Valenciana.

El llibre, que ha comptat amb la nostra coordinació i assessorament i amb el disseny de la coberta de Sergio Bonaque, ha estat editat per Onada Edicions amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt. Segons la idea que inspira tot el contingut, el títol de l'antologia respon a dos elements simbòlics que provenen de les entranyes de la terra, la pedra i el ferro, i que, a més de representar el misteri del cosmos de les societats antigues, evoquen la dualitat de la capital del Camp de Morvedre com una ciutat assaonada sobre la història i la indústria siderúrgica.

Seixanta-tres poetes, que escriuen tant en valencià com en castellà, alguns amb poemes inèdits i uns altres amb peces editades, han participat en l'antologia. Poetes de diferents edats i procedència generacional units al voltant d'aquests dos símbols que fan de la dualitat un important valor. Ens trobem amb noms de gran prestigi i reconeixement literari, tant del País Valencià com de la resta del domini lingüístic, alguns dels quals amb importants guardons de poesia.

Els poetes de la comarca del Camp de Morvedre que hi han participat -és a dir, nascuts o residents a la nostra comarca- són: Pedro Luis Alonso, Manuel Bellver, Vicent Blasco, Rafael Català, Manuel Civera Gómez, Fernando Delgado, Víctor Durbà, Jesús Fernández Cabellos, Francesc Fernández i Carrasco, Roser Furió, Antoni Gómez, Josep Dionís Martínez, Begonya Mezquita, Juan Antonio Millón, José Manuel Pedrós, Vicent Penya, Hermini Pérez i Edo, Juan Picazo, Josep Ribera, Enrique Ruiz i Julián Urrea Tébar. A més a més, destaquen també els noms dels malaguanyats Jaume Bru i Vidal i Francisco Salinas.

Comptat i debatut, una antologia que llança un missatge de cultura i tolerància al voltant de la poesia i de la seua capacitat de projectar a través de la bellesa de les paraules una imatge de ciutat que aspira a ser patrimoni universal i exemple de respecte i convivència entre els seus ciutadans i entre tots els ciutadans del món. Que aquest treball servisca perquè les generacions venidores gaudisquen, entre la pedra i el ferro, de les més nobles entranyes de la humanitat.