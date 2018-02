La final del 4 i mig està servida

El passat cap de setmana és definia la jornada de finals del campionat de frontó al quatre i mig que s'ha estat disputant les últimes setmanes en els frontons de Godella i d'Almussafes, inestimables col.laboradors estos dos clubs en aquest campionat.

La primera categoria disputava dues partides, una en cada grup, en la que és jugaven l'accés a la final els quatre jugadors. Per una banda, i al grup A, s'enfrontaven Dani d'Alginet i Boni de Vilamarxant, en una bona partida que acabava amb el resultat de 32 a 23 per al jugador d'Alginet que participa en esta competició pel club d'Almussafes. Pel que fa al grup B, Adrián de Museros i Cervera d'Alaquàs lluitaven per un lloc en la final, dos jugadors veterans que en esta modalitat poden mostrar tot el seu coneiximent amb la pilota de tek. En este cas, el de Museros guanyava per un 32 a 23, igual que en l'altre partida. Els guanyadors, Dani i Adrián, disputaran la final d'aquesta màxima categoria.

La segona categoria coneix un dels dos finalistes, que és Luis de la Vega, qui el passat cap de setmana aconseguia desfer-se de Carlos Costa per un resultat de 32 a 21. El segon finalista d'aquesta categoria és coneixerà este dimecres en la semifinal que disputaran Calín d'Almussafes i Peluco de València.

El cartell de la final de tercera està complet i enfrontarà a Pedro Marco contra Alfredo Carreto d'Almussafes.

Totes les finals es disputaran el pròxim diumenge al frontó municipal d'Almussafes.