Duel de líders a Guadassuar

La Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València visita esta vesprada el trinquet de Guadassuar en la penúltima partida de la fase regular, que enfrontarà a l'equip de Senyera (Ian, Canari i Ricardet) contra el de Barxeta (Moltó, Tonet IV i Lorja), ambdós classificats per a les semifinals.

Amb 9 punts cadascun i solament un joc d'avantatge per al trio de Moltó en el coeficient, els vencedors acabaran primers en la taula i per tant jugaran la segona semifinal programada el dia 17 de març a la Llosa de Ranes, on es trobaran amb els quarts classificats. Per contra, els derrotats accediran a la fase final en segona o tercera posició. En qualsevol cas jugarien la primera semifinal del dia 11 de març a Xeraco i en la contra tindran a l'equip que acabe segon o tercer.

La partida de hui suposa la reaparició del campió individual, Ian, que ha estat uns dies de baixa per una capsulitis en el dit cor de la mà dreta. El pilotari està totalment restablert d'eixa lesió.

La fase regular acabarà el diumenge en el trinquet de Dénia on Sergio, Coeter II i Néstor (Ajuntament de Genovés) s'enfrontaran a Marrahí, Seve i Raúl (Ajuntament de Villanueva de Castellón). Un dels dos equips completarà el quadre de semifinalistes.