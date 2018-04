Parcent, de la passió per les llargues a la pilota grossa

En 2013, i amb Martínez com a banca titular, Parcent va conquerir la seua primera Lliga de Llargues. Va ser el premi, esperat i merescut, a l'esforç i la inversió d'un club de pilota modest però actiu des de la seua fundació, allà pels inicis de la dècada dels noranta.

Perquè Parcent, a la comarca de la Marina Alta i amb vora 1.000 habitants, manté viva, amb orgull, la tradició de pilota al carrer. A dia de hui, és l'únic esport que es practica de manera federada a la localitat. I ho fa, entre altres coses, gràcies al treball de gent con Iván Ballester (35 anys), actual president del club. «És al que s'ha jugat tota la vida, a llargues, al carrer de dalt, amb quatre jugadors. Hi ha molta afició. Tenim tres equips en el campionat de llargues i palma. Uno en primera de llargues, altre en segona i un altre en la lliga de palma. El club sempre vol tindre al primer equip dalt en la competició i jugar la Champions de Llargues. Tenim la costum de fitxar jugadors per aconseguir-ho. Enguany tenim a Pepet d'Alfara i Gerardo d'Alfarb. La banca és Àngel de Murla. Després estem German i jo, que som del poble», explica Ballester.

Amb eixa filosofia, a partir de la primera Lliga de Llargues, Parcent ha guanyat altra Lliga en 2015, va arribar a la tercera posició en la Champions en el País Basc, ha conquerit la Copa Generalitat, la Supercopa de Ratlles, l'Autonòmic de One Wall (Amb Sacha i Àngel) i ha estat campió dues vegades consecutives del Circuit de la Bolata. És a dir, que les vitrines no estan buides.

El club de Parcent compta amb 23 jugadors. Tres d'ells, com Ivan, estan en la directiva, completada amb altres dos aficionats. «Estem fa un any i mig. L'anterior directiva portava molts anys i va arribar un moment en que la gent es cansa. Es volia renovar la junta i vaig entrar jo de president», relata Ballester, qui viu a València però cada setmana baixa a Parcent per a jugar amb els companys. Ara ho fa amb el repte de plantar cara a Benidorm en la Lliga. «Són el equip a batre, estan molt forts», diu.

D'altra banda, un dels gran objectius en els que s'està treballant des del club és en el pròxim torneig de pilota grossa, el primer que es celebra a este nivell i que tindrà Parcent com una de les seues seus. «Tenim un trinquet de pilota grossa i fa uns anys la diputació i l'ajuntament el van restaurar. En setembre es farà el primer campionat de pilota grossa, amb Parcent, Genovés, Ondara, Abdet, Monòver... Fins ara s'han fet algunes partides d'aficionats, però ara s'organitzarà un torneig seriós», afirma el president del club.

Abans, però, vindran les festes de Sant Llorenç i els seus tres dies de pilota. El 10, 11 i 12 d'agost les figures de la pilota professional i del món aficionat juguen als carrers del poble. Per allí han passat Martínez, Félix, Genovés, Sarasol, Héctor, Pablo de Sella, Santi de Finestrat?

Ballester, tanmateix, alerta d'un problema. «Falta gent jove en la posició de banca, que suposa el 75% de la partida en la modalitat de llargues. Si no entra gent jove arribarà el moment es que s'acabarà. Ara hi ha una nova escola, amb Martínez, per ensenyar als joves. És molt complicat el tema del traure. S'ha de practicar molt, entrenar molt... I sembla que els jovens prefereixen ser mitgers», raona Ballester, qui remarca que el club de Parcent, degut al nombre d'habitants del municipi, no té escola de pilota pròpia.