«Me sorprende que en Gandia no haya grupos CRE»

¿Cómo va la implantación de la figura del Consumidor Reconocido como Experto (CRE)?

En la Comunitat Valenciana hay 437 agrupaciones inscritas en este registro y hay 30 entidades formadoras autorizadas por la Conselleria de Presidencia, entre ellas nuestra Colla. Me sorprende que en Gandia, que tiene unas fiestas tan potentes como las Fallas, no hay grupos CRE, ni se hayan organizado en los últimos años cursos de formación en esta materia. Hay asociaciones que todavía desconocen la normativa o no están registradas.

¿Hasta qué punto el fuego y la pirotecnia forman parte de la idiosincrasia de los valencianos?

Al cien por cien. Las Fallas, los cambios de estación, Sant Antoni, una boda... Todo se celebra con pirotecnia, sin ella no hay fiesta. ¿También actos religiosos?

Sí. La «cordà» tiene un origen religioso; en el siglo XV en la catedral de València por Pentecostés se utilizaba una «Palometa» con fuego para representar la aparición del Espíritu Santo a los apóstoles. Por eso hay 12 cohetes que caen del carro. La «passejà» es como una procesión que simula las columnas del templo de Salomón. El origen de la «mascletà» está en los morteros que se disparaban el Domingo de Resurreción... También está la Nit de l'Albà, en Elx... En el siglo XV la única institución que podía utilizar pirotecnia era la Iglesia, y lo hacía para dar los «efectos especiales» a los ritos.

¿Los padres saben educar a sus hijos en el lanzamiento de petardos?

Hablamos en este caso de la pirotecnia recreativa, que es la única que pueden disparar menores. Aquí lo importante es respetar las categorías acorde con la edad y seguir las recomendaciones del fabricante. A veces los padres son más irresponsables que los hijos, y hay que tener cuidado porque al final los niños actúan por imitación.