Novaterra impulsa una nova iniciativa per dotar de dignitat a persones amb dificultats

Aprendre tècniques bàsiques de cuina, l'elaboració de diversos plats i postres senzills, així com recursos i trucs bàsics amb què practicar una alimentació sana i equilibrada «feta en casa» a més d'una «cuina d'aprofitament», és l'objectiu bàsic dels tallers prelaborals que la Fundació Novaterra inicia estos dies.

La fundació treballa amb persones que tenen greus dificultats i que necessiten aconseguir i mantindre una ocupació per a tornar a posar-se en peu i viure amb dignitat.

Aquest curs forma part dels dotze tallers impulsats i financiats per la Regidoria d´Inserció Social i Laboral de Paterna que es desenrotlla en este últim quadrimestre del 2017 i dels que, calculen, es beneficiaran un total de 417 persones. «Amb estos tallers es pretén millorar les habilitats de les persones participants en les activitats de la vida quotidiana, i avançar en l'autonomia i independència, tant personal com de la unitat familiar de les persones», ha destacat Isabel Lozano, regidora d'Inserció Socio Laboral, durant la benvinguda a les persones participants en estos tallers.

En concret, este curs tindrá tres edicions per a dotze persones. Seran, per tant, 36 homes i dones les que pugen disfrutar d´aquesta iniciativa amb una duració total de 60 hores de formació repartides en cuatre hores diaries.

La Fundació Novaterra pretén apropar als participants al món profesional de la cuina al mateix temps que aprenen coneixements bàsics que, a més, els seran útils per a la seua aplicació pràctica en la cuina de casa: des de realitzar la compra, a quins són els utensilis de cuina necessaris, trucs per millorar la higiene alimentària, fins conèixer com tallar, pelar, envasar, conservar i preparar aliments. Els participants podran aprendre, també, tècniques de cuina com coure, brasear, confitar o arrebossar. Elements que, sens dubte, seran el primer pas cap a la consecució d'una ocupació.