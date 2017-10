Pobresa Zero exigix mesures socials i fiscals per a acabar amb la desigualtat "obscena"

Quasi dos centenars d´ONGD, sindicats, universitats i institucions socials i culturals agrupades a la campanya Pobresa Zero-Comunitat Valenciana denunciaran a partir de hui, durant la Setmana d´Acció Global contra la Pobresa, el creixement «obscè» de la desigualtat a la nostra regió i a tot el món.

Les dades de la desigualtat al món confirmen el creixement de la bretxa és un fenòmen global. Per primera vegada, segons denuncien les ONGD, la fam augmenta i afecta ja a 815 milions de persones. Al mateix temps, només 8 homes concentren tanta riquesa com la mitat més pobre de l´humanitat, és a dir, 3.700 milions de persones. En cas de continuar acumulant riquesa sense límit, es calcula que dins de 20 anys una d´eixes persones concentrarà tants diners com el PIB espanyol. A més, a la Comunitat Valenciana el 32,9 % de la població –1,6 milions de persones– es troba en risc de pobresa, mentre que el número de rics ha augmentat en un 4 % fins superar les 19.600 persones, segons les dades oferides pels promotors de la campanya.

"Davant aquestes dades, tant la ciutadania com els responsables polítics no podem mirar cap a un altre costat. La desigualtat que cada vegada es més extrema i més polaritzada té causes concretes que podem i hem d´abordar. Per això exigim més coherència, solidaritat i voluntat política per revertir esta situació", explica Maite Puertes, portaveu de Pobresa Zero-CV.

Esta denuncia es produix davant la celebració demà dimarts 17 d´octubre del Dia Mundial per la Eradicació de la Pobresa i en el marc de la Setmana d´Acció Global contra la Pobresa, que entre el 16 i el 22 d´octubre engloba milers d´events a tot el món per impulsar mesures efectives per a lluitar contra una desigualtat que creix dia a dia. Baix el lema "Mou-te contra la desigualtat obscena", Pobresa Zero demana des de la Comunitat Valenciana un augment del pressupost per a polítiques socials d´inclusió i protecció, més inversiones en educació i sanitat, i mesures efectives per la protecció de l´infància i a favor de la inserció sociolaboral.

A més, exigix l´augment a nivell autonòmic i estatal de l´Ajuda Oficial per al Desenvolupament fins el 0,4 % en 2020 en el camí fins el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta, i que aquesta ajuda estiga deslligada d´interessos comercials, de seguretat i de control de fronteres.

Durant tota la setmana que comença hui, la Campanya Pobresa Zero impulsarà accions de sensibilització i denúncia a la Comunitat Valenciana. Demà dimarts a les 12 es farà la plantà de la falla «vivent» «Escenes de la cena obscena» a la plaça de l´Ajuntament de València, on es farà entrega del manifest de la campanya a l´alcalde, Joan Ribó, que ha confirmat la seua participació a l´acte per al seu trasllat a la Cimera d´Alcaldes del Pacte de Milà, que se celebra a València esta mateixa setmana.