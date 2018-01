Quinze dones aconseguixen un treball gràcies l'iniciativa de Cepaim

La Fundació Cepaim va presentar el dimarts passat els resultats del programa «Adelante». Una iniciativa impulsada per a la millora de la inserció social i laboral de dones en situació de vulnerabilitat i «doble vulnerabilitat».

Segons Bakea Alonso Fernández, coordinadora de l'Àrea d'igualtat de la fundació, la ja de per si discriminació que patixen enfront dels hòmens en matèria laboral, s'unix a altres situacions de vulnerabilitat com la violència masclista o la pobresa, la qual cosa dificulta encara més la seua inserció tant social com laboral.

En la presentació de resultats, Cepaim va explicar que en el primer projecte, basat en itineraris individualitzats, 15 dones van aconseguir un treball, un 38 % de les 116 que van participar en el projecte.

La segona de les línies d'intervenció dins del programa Avant estava dirigida a treballar amb les empreses i organitzacions, tant socials com públiques, perquè es comprometeren a formar-se i sensibilitzar-se en matèria d'igualtat de tracte entre dones i hòmens per a facilitar la inserció laboral d'elles.

En este projecte s'ha atés a 10 empreses i organitzacions valencianes. D'aquestes, s'ha aconseguit la firma de convenis de treball en comú amb les empreses Vàlvules Arc, SL, Serveis Integrals Lafuente, SL i Clece -direcció Regional de Llevant.

Finalment, el programa «Adelante», també va formar a professionals de l'acció social en matèria d'igualtat. En el cas de València s'ha preparat, a través de la formació «A Fuego Lento», a 35 professionals.

Abans de finalitzat la jornada, Cándida Fangós va exposar «Las trampes de la conciliació laboral» on va fer insistència en quines són les dificultats que tenen les dones en la seua busca de la conciliació laboral amb la vida familiar.