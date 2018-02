Càritas Diocesana de València inicia la formació de 166 nous voluntaris

Càritas Diocesana de València inicia hui una nova edició del seu Curs Bàsic de Formació del Voluntariat, amb la participació de 55 persones. A més, el dimecres iniciarà una nova edició del curs en línia, en el qual es formaran 26 persones.Per la seua banda, en les localitats de La Canyada (amb 20 persones participants), Rafelbunyol (23 participants), Sueca (20 participants) i Gandia (22 participants), es realitzen en l'actualitat altres quatre edicions més d'este curs, imprescindible per a formar part del voluntariat de la institució.

?Una vegada finalitzen totes estes activitats formatives, estes 166 persones s'uniran a les més de 6000 voluntàries en els programes i projectes de promoció, atenció i acompanyament a les persones en risc o exclusió social en la diòcesi de València. Des de 2010 Càritas ha vist incrementat el nombre de persones que volen ser voluntàries en la institució en un 60 per cent, havent-se acrescut en més de 2300 persones.

?Malgrat la millora d'alguns indicadors macroeconòmics, Càritas segueix percebent que la realitat de les persones en situació de pobresa i exclusió aconsegueix àdhuc nivells preocupants i que el suport i acompanyament que el voluntariat realitza segueix sent imprescindible.

«El teu compromís millora el món»

A més de l'oferta de formació per a les persones voluntàries nouvingudes a Càritas, l'entitat imparteix, per segon any, xarrades per al voluntariat de tota la diòcesi entorn d'alguns reptes proposats per la Campanya Institucional «El teu compromís millora el món». Els continguts d'estes conferències són: Càritas, una trucada al compromís; Església servidora dels pobres; Economia solidària; Cristians i compromís sociopolític; els drets humans; el compromís de joves de Càritas en Palestina; Càritas i el compromís amb la pau; i, finalment, l'encíclica Laudato Si´ del papa Francisco.

?De la mateixa manera, Càritas ha iniciat en estos dies dos cursos per a l'ocupació per a les persones que necessiten millorar la seua formació de cara a trobar un lloc de treball o millorar les condicions del que tenen.