Cáritas destina 31.000 euros al Perú per a fer front a les catàstrofes del «Niño»

Cáritas Diocesana de València ha recaptat 31 274 euros que han sigut destinats de forma íntegra a l'emergència de Perú de la qual ha transcorregut un any des de les inundacions ocorregudes al març de 2017 a causa del fenomen del «Niño». Aquestes inundacions i lliscaments de terres van afectar a 24 de les 25 regions del país, principalment en la costa nord i amb major èmfasi a Piura.

Les catàstrofes van causar danys personals i van afectar a habitatges, institucions educatives, establiments de salut, àrees de cultiu i vies de comunicació, entre altres. El nombre de víctimes va ascendir a 159 morts i 469 ferits, mentre que el de persones que es van veure obligades a abandonar les seues llars va aplegar als 347.633. En tot el país van quedar afectades 181 províncies i 1201 districtes en 24 departaments. Segons xifres oficials proporcionades per l'Institut Nacional de Defensa Civil (INDECI), va haver-hi en total 1.432.867 persones afectades i 283.152 damnificades.

Davant aquesta situació, Càrites del Perú va llançar una Campanya nacional de solidaritat baix el lema «El Perú dóna la mà» per a recaptar el suport de la ciutadania i de les entitats privades amb les necessitats més urgents dels damnificats. Aquesta campanya va aconseguir recol·lectar 560 tones d'ajuda humanitària consistent en aliments no peribles, aigua embotellada, roba, matalassos, menjar per a bebès, bolquers per a adults, bolquers per a bebès, material de refugi, fusta, llits, kits de salut, entre altres. Al seu torn, es van distribuir 455 tones d'ajuda humanitària per via aèria i marítima a través de Cáritas Diocesana de Piura-Tombes, Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Ica, Chosica i Lurín.