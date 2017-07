Maksimovic regresará a València por un problema con su visado

Nemanja Maksimovic tendrá que regresar a València en las próximas horas después de que Estados Unidos le haya denegado la entrada al país por un problema con su visado. El nuevo futbolista del Valencia CF no tuvo problemas para viajar a Canadá, donde jugó el encuentro amistoso contra el New York Cosmos, pero no podrá participar en el siguiente contra el Cincinnati.

"Maksimovic regresará a València debido a que las autoridades estadounidenses no han concedido finalmente en plazo el correspondiente visado", explicaba el club de Mestalla en un breve comunicado.

Tanto Maksimovic como Abdennour estuvieron la semana pasada en Madrid para solventar todos los problemas burocráticos antes de viajar con el equipo, pero ha habido algún problema con el del serbio y este deberá regresar a tierras valencianas.

No lo hará solo ya que Rodrigo Moreno y Ezequiel Garay también regresarán al presentar distintas molestias musculares.