El enigma de Maksimovic

Nemanja Maksimovic (Banja Koviljaça, Serbia; 26/1/1995), aterrizó en el Valencia CF con una hoja de servicios impecable pese a sus 22 años escasos. Campeón de Europa Sub 19, Campeón del Mundo Sub 20, experiencia en la Liga de Campeones con el Astana.... A Mestalla llegaba uno de los futbolistas con más proyección del panorama continental y lo hacía gratis. Tal era así, que al futbolista serbio se le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Había que proteger a una figura en ciernes y evitar su posterior fuga a cualquier precio.

Cuatro meses después, el presente y el futuro de Maksimovic es algo incierto. El centrocampista serbio, un fichaje de García Pitarch, es el único de los refuerzos de esta temporada que no disfruta de minutos. Neto, Murillo, Gabriel Paulista, Kondogbia, Guedes y Pereira, avalados todos ellos por Marcelino, sí que están teniendo continuidad en el once. Maksimovic apenas lleva jugados 37 minutos, repartidos en 3 de los 7 encuentros de Liga disputados por el Valencia CF, tras salir siempre desde el banquillo en la recta final de todos los encuentros.

Pero donde realmente le duele a Maksimovic es que el centrocampista serbio no solo no tuvo la ocasión de ser titular en el pasado partido ante el Athletic, debido a la lesión de Kondogbia y hacer un cambio hombre por hombre, sino que se ha enterado de que Marcelino, que prefirió agitar el equipo y darle la titularidad a Carlos Soler y a Pereira en el puesto del internacional valenciano, incluso ha pedido el fichaje de un futbolista para su misma posición. El técnico quiere un «seis» a toda costa por delante incluso de la llegada de un delantero.

El cuerpo técnico asegura que Maksimovic se entrena bien, que su predisposición al trabajo es buena, y que están satisfechos con el futbolista. Pero consideran que al serbio todavía le falta un plus de mejora y de adaptación, ya que desde enero de la pasada temporada estuvo apartado del Astana después de que el club kazajo se enterara de su acuerdo con el Valencia CF.

Es más, incluso la dirección deportiva considera que Maksimovic es más un «ocho» que un «seis», un «box to box», por lo que Carlos Soler fue alineado de inicio ante el Athletic jugando de «seis» en lugar del serbio. Soler es, junto con Parejo y Kondogbia, los únicos del equipo que no entran en el capítulo de rotaciones.

Pese a que Maksimovic no disfruta de minutos en Mestalla, el centrocampista sigue entrando en los planes de Slavoljub Muslin, seleccionador de Serbia. El valencianista no jugó ante Georgia en el Pequeño Maracaná de Belgrado (1-0), triunfo que le clasificó para Rusia 2018, pero estuvo en el banquillo. Con 22 años, jugar debe de ser una obligación. La cesión no sería una mala opción.