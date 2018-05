Defensa del viaje a Arabia Saudí y cancelación del acuerdo UN Women

En su comparecencia de hora y cuarto de duración, a Alemany también se le preguntó si había quedado satisfecho con los resultados del encuentro amistoso disputado en Arabia Saudí, país que mantiene vetos sobre las mujeres: «Sabíamos a lo que íbamos. Habíamos resuelto la clasificación para la Champions. De otro modo no hubiéramos viajado. De esos partidos hemos visto mil de otros clubes. Hay que respetar las culturas que visitas. Es un tema de promocionar el club a nivel mundial. El Valencia no debe trabajar solo en València, ni siquiera en Europa. El mundo está globalizado. Las guerras comerciales ahora son mundiales. Aprovechamos para hacer muchas más cosas que jugar un partido muy amistoso. En pretemporada no vamos a hacer viajes de este modo. Lo más probable es que no salgamos ni de Europa, priorizamos lo deportivo».

Del mismo modo, el directivo confirmó que el patrocinio del club a Naciones Unidas Mujeres, un acuerdo pionero que colocó al Valencia en la vanguardia de la defensa de la igualdad de género en el deporte, no se renovará. Por último, señaló que no hay novedades en la investigación de la FIFA sobre los fichajes de menores extracomunitarios: «No tenemos conocimiento de ningún tipo de progreso en el procedimiento. He estudiado el tema y es sorprendente que se haya abierto ese procedimiento porque no tiene nada que ver con los otros casos españoles, ni por volumen ni por gravedad de los casos, y por lo tanto no entendería que hubiera una sanción. Es sorprendente cómo se abren expedientes solo a equipos españoles y no a equipos de otros países que incumplen la regla de protección de menores».

v. chilet valència