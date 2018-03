EU lamenta que el Ayuntamiento opte por la contratación por vía de urgencia

La coordinadora de EUPV en la ciudad de València, Rosa Albert, mostró ayer su preocupación por la utilización de la vía de urgencia para aprobar contratos públicos ante la entrada en vigor de la nueva ley de contratación que pondrá unas condiciones más restrictivas que las actuales. «No se trata tanto de la legalidad o no del procedimiento sino de la ética y la transparencia que debe guiar cualquier proceso de contratación pública», señaló. Para Albert, prácticas como estas fomentan la desafección de la ciudadanía en las instituciones y en la política y exige al actual equipo de gobierno coherencia política. «Una vez más nos encontramos con que los hechos no acompañan a las palabras. Le pedimos al gobierno de Joan Ribó que no caiga en las mismas prácticas de los gobiernos del PP y que su partido criticaba cuando estaba en la oposición», manifestaba.

La dirigente de la formación de izquierdas explicaba que la nueva ley prevé cambios que pretenden dar una mayor seguridad y transparencia en la contratación pública. Para la coordinadora de EUPV en la ciudad, el procedimiento de contratación pública tiene que observar la máxima transparencia puesto que sólo así se garantizará que los recursos municipales se utilizan de una manera eficaz y en beneficio de todos. «Entendemos las dificultades que se pueden plantear, pero creemos que el fin no justifica los medios y antes de llegar a soluciones como la adoptada se podría haber buscado otras fórmulas. Eludir la ley con prácticas poco transparentes no es la solución ni lo que se espera de un gobierno que se dice del cambio», remarcaba.