Carril compartido en Grandes Vías: los ciclistas lo apoyan; la oposición lo ve peligroso

La propuesta del Ayuntamiento de València de crear un carril bus-taxi-bici (BTB) en las grandes vías Fernando El Católico y Ramón y Cajal cuenta con el apoyo del colectivo ciclista mayoritario de la ciudad, València en Bici-Acció Ecologista Agró, mientras que la oposición al Govern de la Nau, PP y Cs, considera que es "peligroso" para la integridad de los usuarios de las dos ruedas.

València en Bici ha explicado hoy en un comunidado que apoya "totalmente" la propuesta del carril bici de un solo sentido para Fernando el Católico y Ramón y Cajal. Las razones para ello son varias, pero las resumen en que facilita a los ciclistas "ser parte del tráfico", "no requiere una complicada y costosa infraestructura", y al tener un carril por cada de lado de dichas avenidas "facilita los giros y las incorporaciones" de los usuarios de las dos ruedas.

Ahora bien, València en Bici exige al ayuntamiento una serie de condiciones para que dichos carriles "sean de calidad". Así, el colectivo considera que estos viales han de ser "bien visibles" y que estén conectados por ambos extremos. "Que las paradas de autobús estén bien integradas y señalizas" y que el asfalto "esté bien tratado y superficie esté en perfectas condiciones y sin baches, pues al ser un carril más encorsetado, el ciclista tiene escaso márgen de maniobra ante un desperfecto en la vía"

València en Bici-Acció Ecologista Agró aprovecha la ocasión para pedir que el carril BTB se implemente en otras avenidas de la ciudad como por ejemplo Marqués del Turia, Maestro Rodrigo, Cadernal Benlloch.



Ciudadanos, como el PP, lo ve peligroso

Mientras, el grupo municipal Ciudadanos del ayuntamiento, considera que este tipo de carriles ponen en peligro al ciclista, tesis que también defendió ayer el edil del PP Alberto Mendoza,. Además, Cs cree que dificulta el trabajo de los conductores de la EMT. Así el Narciso Estellés Ciudadanos (Cs) ha exigido hoy a Giuseppe Grezzi (titular de Mobilitat Sostenible) que aporte los documentos técnicos que avalan la viabilidad del nuevo carril bici planteado para la Gran Vía Fernando el Católico, tras conocerse que los ciclistas circularán junto a los autobuses y taxis separados por una línea roja pintada en la calzada. "Como representante del grupo municipal Ciudadanos solicité, en la Comisión de Movilidad, que Grezzi nos dé traslado de los documentos de viabilidad técnica de este nuevo proyecto, tanto de Movilidad Sostenible como de EMT, pero por ahora dice que todo está en fase inicial", ha explicado el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, quien ha exigido a Grezzi "rigor y seriedad en el trabajo antes de anunciar una nueva actuación en materia de movilidad".

"El planteamiento del nuevo carril bici de Grezzi, pone en peligro a los ciclistas y dificulta el trabajo de los conductores de la EMT y los taxistas", ha alertado el concejal de Cs, que de nuevo ha vuelto a poner en duda el trabajo de Grezzi. "La capacidad de provocar problemas que tiene Grezzi es infinita. Sin los documentos que avalan el nuevo carril bici, Grezzi creará un problema de seguridad vial y no lo vamos a permitir", ha declarado Estellés.

Para concluir, el concejal de Cs ha recordado que "este carril bici nace de un proceso participativo y cuando lo pidieron y votaron los valencianos querían un carril seguro y segregado y no esta ocurrencia. "Estamos pues ante un falso y engañoso proceso participativo, y no es la primera vez que Grezzi engaña a los valencianos con la participación ciudadana", ha añadido. Sin embargo, en la propuesta de los presupuestos participativos no se especificaba qué tipo de carril se construiría, si segregado o compartido.