Mare i filla, passió per la Ciència

Chelo Guerri, bioquímica del Centre d'Investigació Príncep Felip, i Chelo Rubio, viròloga de la Fundació Oceanogràfic, van impartir el dilluns una xarrada en la concept store Poppyns de València, amb motiu del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. Prop de mig centenar de persones va escoltar amb curiositat i atenció les experiències de les investigadores quant a la seua afició per la Ciència, una professió que Chelo Guerri ha inculcat a la seua filla i a la qual ambdues dediquen part de la seua vida. Així, Guerri i Rubio van penjar la seua bata en el laboratori i van canviar la proveta per un refrigeri per a compartir amb tots els presents com ha sigut i continua sent la vida de dues dones científiques en un món tradicionalment copat per homes.