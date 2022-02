Tecnologia 3D per a acompanyar a infants amb càncer

La tècnica de l’aprenentatge servei, tan present en els centres educatius actuals, es pot relacionar amb diferents projectes que aporten a la comunitat, des de treballs sostenibles, socials o inclús, associats amb la salut.

Així, es comença a desenvolupar el treball 3Ducació al Col·legiJesús María de Villafranqueza (Alacant), amb la finalitat d’oferir un ensenyament basat en tecnologies que comencen a estar presents en els centres, com són les impressores 3D, sumat a l’elaboració de caixes temàtiques que fan de l’estança, de les xiquetes i xiquets amb càncer a l’hospital, més amena.

Impressions personalitzades

Estos objectes impresos i dissenyats per l’alumnat de 3r d’ESO són les « ‘chemobox’, unes caixes personalitzades pel sèrum de la quimioteràpia, que ja s’havien desenvolupat abans per particulars», explica el coordinador i professor de Tecnologia, Adrián Ordóñez.

El projecte naix d’una necessitat propera del centre per ajudar, ja que una de les seues alumnes patix càncer. És per este contacte estret que es va crear la iniciativa que ha tingut com acció final regalar les ‘chemobox’ a la Unitat d’Oncologia Infantil de l’Hospital General Universitari d’Alacant.

Aleshores, 3Ducació planteja «una resposta a les necessitats sociocomunitàries, desenvolupar els coneixements de l’àrea en la qual es treballa i educar a l’estudiantat en valors», assenyala Ordóñez.

D’esta manera, el procés va iniciar-se, «en primer lloc, amb unes sessions d’explicació sobre com funciona la impressora 3D, els seus orígens, materials, usos freqüents... ja que, malgrat que hi ha una impressora en el centre, mai abans l’havia utilitzada l’alumnat», apunta el docent.

Després, l’estudiantat «va crear el disseny personalitzat en esborranys en paper per grups i es van escollir les temàtiques, amb les quals es va fer un model», exposa l’alumne de 3r d’ESO, Hugo Iborra. Per últim, «es van imprimir les ‘chemobox’ i es van muntar», continua l’estudiant.

Quant a la selecció de la temàtica, «la idea era crear cinc, aleshores es van escollir temàtiques diferents que els pogueren agradar a tots», afirma Ordóñez. No obstant això, l’alumnat comptava, ja amb algunes pistes gràcies al fet que «abans, la xiqueta del centre que està en l’hospital va enviar un vídeo amb els gustos de les xiquetes i xiquets», assegura el coordinador del projecte.

El que ja estava clar abans, era que anaven a ser «temàtiques respectuoses i sense estereotips de gènere, ja que l’estudiantat no coneixia quasi el perfil de les xiquetes i xiquets de l’hospital». Per tant, es van seleccionar els dissenys més genèrics per a totes i tots, com eren els d’Harry Potter, Disney, Nemo, l’oceà o l’espai.

Una vegada escollida la personalització de les caixes, «s’ha utilitzat el programa en línia Tinckercard, amb el qual l’alumnat ha aprés els elements bàsics del modelatge 3D, el que a més ha servit perquè els docents conegueren els beneficis i l’auge del ‘DIY’ —do it yourself—», explica el professor de Tecnologia.

Valors i tecnologia

Per tant, «este projecte aporta molts beneficis a l’alumnat; permet desenvolupar valors i actituds com la creativitat, l’aprenentatge col·laboratiu i la resolució de problemes», declara el docent del centre concertat.

Per últim, ja en la fase final va ser el professor i coordinador qui es va posar en contacte amb l’hospital alacantí i va regalar les «chemobox», a través de l’alumna del centre. Tanmateix, va ser també gràcies a ella que el col·legi pot conèixer l’acollida del projecte al centre mèdic, que ha sigut l’esperada. «Els han encantat i ens ho han agraït molt», assegura Ordóñez.

De la mateixa forma, «l’alumnat està molt il·lusionat amb el treball perquè és diferent a la resta que s’havia fet, ja que es poden veure els resultats materialitzats i és molt satisfactori poder ajudar a les xiquetes i xiquets amb càncer», destaca Hugo Iborra. «És un treball molt bonic i especial, perquè l’estudiantat pot ser partícip i el seu aprenentatge de la tecnologia servix per a ajudar a altres», afegix Ordóñez.

Així, una vegada vista l’acollida de 3Ducació «s’obri la porta a nous projecte i a realitzar més ‘chemobox’, però esta vegada s’intentarà contactar amb alguna empresa o associació per rebre ajuda», conta el coordinador. Perquè, s’ha demostrat «sense dubte que la creació de ‘chemobox’ és una forma d’amenitzar i acompanyar emocionalment un procés tan dur com el càncer infantil», apunta el professor.

«Personalitzar una caixa que oculte un sèrum de la quimioteràpia aporta, amb els seus temes preferits, un gran imaginari que permet fantasiar amb el fet que són ells els que porten eixe beuratge o fórmula secreta que els ajudarà a posar-se més forts», finalitza el docent.

Els dibuixos seleccionats per l’alumnat de 3r d’ESO han sigut els de Disney, Harry Potter, Nemo, l’espai i l’oceà per fugir dels estereotips de gènere.

Abans d’imprimir, l’alumnat va rebre sessions teòriques per formar-se i saber els usos de la impressió 3D. Així, després d’haver dissenyat les caixes ja estaven preparats per a poder materialitzar les seues idees.