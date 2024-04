Gemma Lluch, «Els Dimarts Poètics de la Naia» i La Comarcal, nous Premis Fundació Bromera

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura reconeixen en 2024 la trajectòria d’una de les dones referents del món acadèmic en l’àmbit del foment de la lectura, la literatura infantil i juvenil i la tradició oral, Gemma Lluch; el paper cultural, vertebrador i inspirador des de les comarques del sud en favor de la literatura i la poesia que constitueix la iniciativa d’Els Dimarts Poètics de la Naia; i el model cooperatiu i innovador d’ensenyament de La Nostra Escola Comarcal, un centre en el qual les animacions a la lectura, les tertúlies literàries i les activitats de foment de la lectura i l’escriptura creativa són un pilar fonamental del seu sistema educatiu.

L’acte en el transcurs del qual es lliuraran els guardons tindrà lloc el dissabte 27 d’abril, a les 12 hores, a la sala d’actes, Alfons el Magnànim, del Centre Cultural La Beneficència de València.

Els guardons, impulsats per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, distingeixen aquelles persones, entitats i iniciatives que, gràcies al seu impuls vital i a una destacada trajectòria cultural, representen els valors i els objectius que promou l’entitat, com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

Els guardonats

Enguany, el guardó honorífic en la modalitat individual serà atorgat a Gemma Lluch, catedràtica de la Universitat de València i figura destacada en el camp de promoció de la lectura. La seua defensa de les polítiques públiques de lectura, la contribució al disseny de plans de lectura i comprensió lectora, la investigació de la promoció virtual de la lectura són alguns dels mèrits que justifiquen que Gemma Lluch siga mereixedora d’aquest reconeixement.

Un compromís amb l’estudi i la promoció de l’hàbit lector que Gemma ha desenvolupat des de diferents àmbits, no debades, ha sigut membre del comité organitzador del Pla Nacional de Lectura a Catalunya, autora del Manifest en defensa de les biblioteques escolars i accès a les lectures en paper, autora de les tesis «Les rondalles d’Enric Valor» i «La literatura infantil i juvenil en català. El lector model en la narrativa». Gemma és professora, investigadora i conferenciant, i al seu discurs sempre nia la defensa de la necessitat de crear entorns lectors a tot arreu, la importància de generar diàleg entre els diferents agents de l’ecosistema lector i la necessitat de formar a les famílies com a primers mediadors de la lectura són uns dels pilars bàsics de la seua trajectòria. A més, sempre està ben atenta a les últimes tendències pel que fa a la creació de continguts a través de les xarxes socials, ja que considera que són una eina potent d’estimulació lectora entre la població juvenil.

En la modalitat col·lectiva, el guardó s’atorgarà a Els Dimarts Poètics de la Naia. Aquesta iniciativa és du a terme des de l’any 1987 i des d’aleshores ha possibilitat que poetes, joves estudiants i públic en general, amants de la poesia, es reunisquen en un espai de tertúlia literària on es donen a conéixer les obres dels poetes que escriuen en valencià. Una experiència única on comparteixen vetlades literàries en les quals predominen els versos, les paraules boniques i les publicacions poètiques. Impulsada inicialment pel poeta valencià Lluís Roda i més tard pel professor, Enric Balaguer. Actualment, és la professora Victòria Cremades, qui organitza la iniciativa a la llibreria Pynchon & Co d’Alacant.

Per últim, en la modalitat d’institucions públiques i centres educatius, el guardó és per al centre La Nostra Escola Comarcal, un centre d’ensenyament en valencià concertat, ubicat a Picassent. Un projecte educatiu amb més de 50 anys de trajectòria que impulsa projectes educatius on les famílies són les protagonistes, on l’alumnat és part activa de la programació cultural i es potencia el gust per la lectura a cada racó del centre.

Un centre en actualització constant en el qual s’hi programen activitats ben engrescadores i que permeten que l’alumnat aprenga de forma significativa. Tertúlies i entrevistes a la ràdio, una aposta ferma pel Pla Lector de Centre amb sessions de lectura matinera, així com la dinamització de la biblioteca del centre, són alguns dels trets característics que justifiquen el merescut reconeixement. Amb el premi volem celebrar el seu mig segle d’existència amb la satisfacció de contribuir a posar en valor el treball i la dedicació d’un projecte cooperatiu, arrelat al territori que basa el seu quefer diari en la participació activa del professorat, l’alumnat i les famílies en favor de la promoció de la lectura i l’estima al món dels llibres i les paraules.

Publicació sobre els premiats

Amb motiu de la huitena edició dels premis, la Fundació Bromera ha editat un llibre que conté un perfil biogràfic i una entrevista a Gemma Lluch, realitzats per la periodista Susanna Lliberós, i dos reportatges: un sobre «Els Dimarts Poètics de la Naia», escrit pel director de la revista EL TEMPS, Manuel Lillo, i un altre sobre La Nostra Escola Comarcal, elaborat per Dídac Delcan, educador social i coordinador del blog Territori Educatiu.

