Llibres que són vida a les xarxes socials

Juliana Canet conta a les xarxes socials que s’adona de la falta que li fa llegir quan fa temps que no ho fa. «Jo llegisc una frase d’un llibre i estic curada, i no és cap broma. Perquè note, de sobte, que el meu cervell es regenera», explica la creadora de contingut digital. Per a ella, els llibres són «vida». Li agrada la lectura, però, sobretot, «allò que l’envolta», com comentar la trama, anar a presentacions o col·leccionar títols. A les xarxes, recomana autores i autors, proclama llibres que l’han «obsessionat», confessa la seua debilitat pels audiollibres…

A Júlia Mèrida la podem escoltar els dimecres al pòdcast Pati de butaques, a IB3 Ràdio. Estima els llibres i ho fa saber constament a les xarxes. Les fotografies més freqüents del seu Instagram són pàgines de llibres. «Ahir em va passar això que et compres, llegeixes, devores un llibre en el moment just i precís en què tu encara no ho sabies, però ho necessitaves», confessava Júlia fa unes setmanes.

Al País Valencià, una de les nostres prescriptores més conegudes és Marta Meneu («La Prestatgeria»). Va començar a YouTube, on ha format una comunitat amb més de 2.000 lectores i lectors subscrits al seu canal. Hi trobem tendències, rànquings, llibres feministes i actualitat, entre altres. Està «convençudíssima» que hi ha «un llibre per a cada persona», com assenyala en un dels seus vídeos.

Juliana, Júlia i Marta són tres joves que han creat comunitats sòlides de lectores i lectors a les xarxes socials, als quals s’adrecen en la nostra llengua. Tres dones unides pel fil invisible de la passió per la literatura que han trobat a Internet el canal perfecte per a compartir la vida i les lectures amb persones com elles.

Suscríbete para seguir leyendo