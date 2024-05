El CEIP Les Arts s’apropa a la llum del ‘mestre’ Sorolla

Al CEIP Les Arts de València no podien passar per alt el centenari d’un dels pintors valencians més importants de tots els temps: Joaquin Sorolla i Bastida. El 2023 es compliren cent anys de la mort del pintor impressionista i el nom de l’escola ens «obligava» a la comunitat educativa a tenir-lo ben present al llarg d’este curs 2023-24. Per això, el projecte de centre d’enguany ha tingut Sorolla com a fil principal i conductor de l’activitat docent i lúdica.

A l’octubre visitaren l’exposició «Sorolla, una nova dimensió» a la Marina de València; els xiquets i xiquetes han anat a pintar l’horta, un paisatge típicament valencià que Sorolla va plasmar a molts dels seus quadres; han investigat i estudiat la seua vida, obra i època; han organitzat un scape room amb el pintor de protagonista; la temàtica de la falla escolar també va girar al voltant de la seua figura...

I tractant-se d’un pintor tan important, el projecte mereixia un final apoteòsic: una exposició —«Sorolla amb ulls d’infant»— durant la setmana cultural del centre, on els xiquets i les xiquetes de cada classe van interpretar quadres coneguts del pintor amb la seua mirada.

Alumnes pintant a l'horta. / Levante-EMV

Des del centre reconeixen que al llarg del curs no ha sigut fàcil integrar amb el dia a dia «acadèmic» el munt d’activitats «sorollanes» que havien ideat entre tots els cursos.

Tanmateix, gràcies al gran esforç de mestres i alumnes, el treball en equip i, sobretot, l’entusiasme demostrat pels infants, asseguren que han assolit allò que amb tan d’anhel perseguien: que l’alumnat del centre no oblide mai la llum de Sorolla.