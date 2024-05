La poesia infantil en valencià per a xiquetes i xiquets

La literatura infantil i juvenil valenciana s’inicià, amb algunes obres predecessores dignes de estacar, a partir de finals dels anys setanta amb obres quasi exclusivament narratives. La poesia s’havia conreat de manera esporàdica en èpoques anteriors per autors com Enric Navarro, Enric Soler i Godes, Maria Mulet i Miquel Peris Segarra, entre altres. Autors no presents ja en el panorama actual.

Però, a finals dels anys noranta i, sobretot, a partir del nou segle, començaren a publicar-se llibres de poesia infantil. A poc a poc, al principi i, posteriorment, ja d’una manera regular cada any. L’any 1993, un poeta consolidat amb la seua poesia d’adults, Marc Granell, publica L’illa amb llunes, un recull de poemes destinat per a joves, l’èxit del qual anima l’autor a intensificar la seua creació poètica per a infants amb obres com La lluna que riu i altres poemes, El ball de la lluna, Oda als peus i altres pomes, Poemes romancers i altres versos xafarders, La vida que creix o Poemes al vol, entre altres.

Per sort, Marc Granell no n’és l’únic. Hi ha també altres poetes destacables com M. Dolors Pellicer i Fina Girbés, autores de llibres molt interessants i de referència obligada com, per exemple, Versos diversos, Rimes i rialles o La selva en vers, de la primera, o Poemes a la carta i Que sonen els versos! de la segona. A més, no podem oblidar el nom d’altres poetes que han publicat un o dos llibres, però que, sens dubte, continuen encara actius com Eva Dénia, Josep Ballester, Carles Cano, Josep Antoni Fluixà, Aina Garcia-Carbó o M. Carmen Sáez, per citar només uns noms.

La poesia valenciana infantil viu, en conseqüència, un període d’esplendor en el qual no paren d’aparéixer noves veus, mentre que altres es van consolidant. També els editors fan la seua aportació. Destacada és la presència d’obres poètiques als llibres infantils de Bromera i, sobretot, la creació, per part d’Andana, d’una col·lecció específica com «Vagó de versos».