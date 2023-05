Cada vez son menos las personas aficionadas a cocinar. Esto, unido a la falta de tiempo por el ajetreado ritmo de vida que llevan la mayoría de los jóvenes, hace que aumenten los pedidos de comida a domicilio.

Este hecho se puede comprobar con el incremento de las empresas que ofrecen este servicio: Globo, Just Eat, Uber Eats, Deliveroo... Y es que es muy cómodo utilizar estas aplicaciones y tener la comida que deseas en apenas unos minutos en casa.

No obstante, este método también tiene sus inconvenientes, y es que muchas veces el pedido que llega a tus manos no es lo que esperabas y no cumple tus expectativas. Esto de la pasado a un tuitero que ha compartido su decepción con el resto de usuarios de la plataforma: "Gente, pedí unas pizzas y llegaron hojas A4 con queso", lamentaba.

El tweet se ha viralizado hasta superar los 51.000 likes y los 1.500 retweets. Entre las respuestas a la publicación encontramos quienes opinan que esa pizza es una abominación, pero también personas a las que les gustan las pizzas así de finas. Estas han sido algunas de las reacciones:

