Las bravas que sirven en un bar de València provocan una oleada de indignación en Twitter: "Es para denunciarlos"

Pocos platos hay más tradicionales en la gastronomía española que las patatas bravas. Esta tapa se puede encontrar en prácticamente todas las cartas de bares y restaurantes, y es que es un clásico que pocas veces decepciona, ya que su elaboración es bastante simple.

No obstante, en muchos locales en lugar de acompañarlas con all i oli y pimentón, le ponen otras salsas como kétchup o mayonesa, lo que para muchos supone un sacrilegio. Sin embargo, cuando piensas que nada puede ser peor, llega la vida y te sorprende.

Las bravas que han provocado indignación en redes

Una joven ha compartido en X, antigua Twitter, una fotografía de unas "patatas bravas" que le han servido en un bar de València. En la imagen se ve unas patatas fritas al desnudo. El acompañamiento de estas patatas, kétchup, mayonesa y pimentón, se lo han dejado a parte, en botes de la marca Hacendado.

"Hemos pedido unas bravas y nos han traído unas patatas con kétchup, mayonesa y pimentón. Monte ud. sus 'bravas'", escribía la usuaria en la red social. "Es para denunciarlos", contestaba a un comentario. El tweet no ha tardado en viralizarse, con más de 178.000 visualizaciones y 1.200 likes.

La reacción en Twitter a estas "patatas bravas"

Miles de usuarios se han indignado al ver esta particular forma de servir las patatas bravas y lo han mostrado compartiendo comentarios como: "Pues faltan y sobran ingredientes. La salsa brava no lleva ni mahonesa ni kétchup. Falta pimentón picante, harina, caldo de cocido y la sartén y fuego para cocinarlo" o "Además de todo , que te sirvan las salsas así está prohibido, la ley de sanidad obliga a servir las salsas en sobres".

No obstante, y como siempre hay gustos de todo tipo, también ha salido algún que otro defensor de estas bravas: "Voy a ser un poco abogado del diablo, lo de los botecitos sobra, pero las salsas por un lado no me parece tan mala idea, por si a alguno no le gusta alguna de ellas, también puede comer".