Los pasajeros se llevan las manos a la cabeza con lo que hace este azafato de Ryanair

Los viajes en avión pueden hacerse pesados por las largas esperas en los aeropuertos, la facturación de los equipajes, los controles de seguridad, y también el tradicional discurso de la tripulación para explicar a los pasajeros cómo deben actuar en caso de emergencia.

No obstante, y para huir de lo aburrido y habitual, un azafato de Ryanair se ha vuelto viral en redes sociales por su graciosa forma de tratar de vender los boletos de lotería que la compañía siempre ofrece en sus vuelos a sus pasajeros.

El vídeo del azafato se viraliza en TikTok

En el vídeo que se ha viralizado tanto en TikTok como en X, antigua Twitter, se observa cómo el azafato de Ryanair estaba ofreciendo a todos los viajeros los boletos de lotería que la aerolínea siempre trata de vender en todos los viajes.

En ese momento una usuaria de TikTok, @eeenajaje, no ha dudado en sacar su móvil para inmortalizar lo que estaba sucediendo a bordo del avión: "Esto es horroroso. Esta es su oportunidad. Con tan solo dos euros, pueden comprar un boleto de lotería y no volver a volar con nosotros en su vida", dijo el tripulante de cabina.

El vídeo no ha tardado en viralizarse, y ha acumulado más de 960.000 reproducciones y 57.000 likes en apenas dos días. Además, más de 3.600 usuarios de esta red social han decidido guardarse esta publicación.

El azafato de Ryanair que se ha vuelto viral por su gracia para ofrecer "una deliciosa cervecita bien fresquita". / Pexels

"En Ryanair no estás en un avión, estás en una tómbola"

En cuanto a los comentarios, algunos usuarios han criticado que durante los vuelos de Ryanair los azafatos no suelten el micrófono: "Es horrible que no te dejen dormir en esos vuelos, es como ir en una discoteca voladora", dice un usuario. "Es que en Ryanair no están en un avión es una tómbola. Las bebidas, las colonias, la lotería, luego los rascas. No son azapat@s son comerciales", apunta otro.

No obstante, son muchas las personas que han aplaudido la gracia del azafato, incluso algunas han reconocido que en otras ocasiones han volado con ese tripulante de cabina: "Con este señor he volado yo, y es súper gracioso jajaja" y "He viajado un par de veces con ese azafato, es leyenda jajaja".