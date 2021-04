De Jarafuel a lo alto del Circo del Sol

Entrar en las redes sociales de Raquel Carpio es un espectáculo y una frustración. Lo primero, porque allá donde va posa para la fotografía al límite: en el Penyagolosa, sobre un peñasco; en un bosque, sobre dos árboles, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desafiando de las escaleras de acceso haciendo el pino. Al tiempo, es frustrante porque Carpio te recuerda todo lo que tu cuerpo no alcanza a hacer. Al menos, no sin un extenso entrenamiento y disciplina que es al que se ha sometido esta jarafuelina desde pequeña. «Comencé siendo niña con la gimnasia artística y siempre he estado vinculada. Estudié la carrera de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, y durante la universidad conocí la gimnasia acrobática, también la rueda alemana, y empecé a participar en algunos espectáculos. Como tenía una base de gimnasia artística aprendí rápido y amplié mi radio de acción, hasta que compatibilicé mis estudios con los espectáculos», explica Carpio.