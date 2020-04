El virus azota su mortalidad en las áreas de Alcoi, Requena y la Marina Baixa

El coronavirus se ha extendido por toda la Comunitat Valenciana y no existe ningún departamento sanitario de todo el territorio autonómico que no haya sido alcanzado por la onda expansiva biológica de la pandemia. Entre todas las áreas, el virus ha brotado con especial virulencia, a efectos de mortalidad, en las demarcaciones de Alcoi, Requena, La Marina Baixa y La Plana. La tasa de fallecidos de todos estos departamentos se sitúa por encima de la media del conjunto de España, con 67, 58,39 y 31 muertes, respectivamente, por cada 100.000 habitantes. No obstante, es en Requena, cuya área sanitaria comprende tres mil kilómetros cuadrados de tres distintas comarcas y 51.489 usuarios (siete mil de pueblos limítrofes de Castilla la Mancha), donde el coronavirus ha multiplicado más la tasa de positivos registrados, con 320 afectados que disparan la tasa de contagio a 621,5. Factores como el mayor envejecimiento de la población y los rigores de un invierno más duro que en otras comarcas valencianas, pueden explicar la mayor incidencia, que ha tenido como consecuencia el fallecimiento hasta el momento de 30 personas.

El grado en detalle de la expansión del coronavirus por la Comunitat Valenciana se conoció ayer con la activación por parte de la Conselleria de Sanitat del portal que especifica el número de hospitalizados, fallecidos y pacientes dados de alta según su departamento de salud autonómico, y no solo de la división en provincias. Un mapa interactivo que revela que más del 11% de las muertes por covid19 en la Comunitat Valenciana, 93 de un total de 818, se concentran en el área de Alcoi, que abarca a 137.051 usuarios. La tasa de mortalidad se eleva a 67 personas sobre 100.000 habitantes. Un foco que se explica en los casos registrados en el centro geriátrico DomusVi, donde el virus se ha cobrado la vida de 32 residentes, según la última comunicación oficial, y donde se estima que los contagios hayan alcanzado al 90% de los usuarios del centro.

La Marina Baixa, por su parte, alcanza los 550 positivos y una mortalidad de 73 personas, con una tasa de mortalidad de 39,4. La presencia de núcleos urbanos de mayor densidad y dificultad para controlar la movilidad de otras comunidades, como Benidorm, es clave para explicar la gran diferencia respecto a la Marina Alta. El departamento de Dénia, pese a contar con solo quince mil usuarios menos de los 185.316 de la Marina Baixa, presenta una mayor dispersión poblacional, con municipios más pequeños que ayudan a que el riesgo de contagio sea menor, con 100 positivos y 16 muertes.

En el departamento del Hospital General de València hay 738 positivos (una tasa de 202,7) y 84 fallecidos; en el del Hospital La Fe son 597 positivos (206,9) y 40 muertos; en del Clínico-Malvarrosa se han producido 570 positivos (164,9) y 59 fallecidos; y en el del Doctor-Peset, 551 positivos (197,1) y 46 fallecidos. Por lo que respecta al Arnau de Vilanova-Llíria son 512 positivos (160,1) y 29 muertos; en el de Castellón hay hasta el momento 348 positivos (123) y 27 fallecidos; en el de Vinarós, los positivos ascienden a 122 (134,3) y los fallecidos a 14; y en el de Sagunto hay 266 positivos (173,9) y 24 fallecidos. En el departamento de La Ribera son 341 positivos (131,3) y 16 fallecidos; en Sant Joan de Alacant, 389 positivos (174,6) y 16 fallecidos; y en Elda, 386 casos (203,6) y 36 muertos.