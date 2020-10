El toque de queda en la Comunitat Valenciana empezará esta misma noche a la una de la madrugada, tal y como ha anunciado el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, este sábado al medio día. Puig ha confirmado la intención del Consell de adelantarse a las medidas nacionales para frenar la escalada de la pandemia de coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló. Solo en la jornada de ayer se registraron más de 1.200 contagios nuevos y once muertes.

Las restricciones a la movilidad nocturna limitarán los movimientos a partir de la madrugada del domingo, 25 de octubre. Es decir, desde esta noche de sábado a domingo estará prohibido salir a la calle en el horario que concrete el Consell. En ese tramo horario, cuya confirmación se espera a lo largo de este sábado, se prohíbe salir del domicilio. Aunque hay excepciones.

Estas excepciones al toque de queda hacen referencia a los trabajos con horario nocturno y que se desempeñan en este tramo horario, así como a traslados por urgencias médicas o aquellos que deban desplazarse para atender a personas dependientes.

También afecta a los viajes, ya que el Gobierno central recomienda suspender y no realizar los viajes no esenciales fuera del territorio afectado. En el caso de la Comunitat Valenciana, la autonomía se encontraría en nivel 2 de alerta por coronavirus del nuevo criterio elaborado entre el Gobierno y las comunidades autónomas. No obstante, esta clasificación todavía no ha sido oficializada y se trata de un cálculo previo todavía por concretar.

La última hora del coronavirus y el toque de queda en la Comunitat Valenciana