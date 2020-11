Los apicultores valencianos han denunciado con una camionada en la que han participado 350 vehículos "la errática y nula gestión" de la Conselleria de Agricultura y han pedido que no se modifique la ley de Ganadería con la que se calificará como infracción grave el no cumplimiento del acuerdo de la "pinyolà".

En una protesta conjunta de apicultores de Asaja-Alicante, CCPVCOAG, APAC, Ava-Asaja, La Unió, UPA y ARVA, el sector ha rechazado "la última puñalada" de la Conselleria, modificar la ley de Ganadería e introducir sanciones de hasta 60.000 euros por el incumplimiento del acuerdo para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos, así como la "medida de gracia" de ofrecer una moratoria de dos años para aplicar dichas multas.

Han recordado que hace un año y medio ya salieron a la calle en contra de la "pinyolà" y para la inclusión de la apicultura en las ayudas agroambientales del PDR.

Alrededor de 350 vehículos, entre furgonetas, camiones y remolques, y varios apicultores a pie ataviados con carretillas cargadas de colmenas vacías, se han concentrado en las inmediaciones de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre para mostrar la unión de todas las comarcas de la Comunitat y de todas las organizaciones agrarias, han destacado en un comunicado.

La manifestación ha partido a las 09:30 horas desde dos puntos de encuentro en la V31 y la A3 en dirección Valencia, y ha llegado alrededor de las 10.00 horas a la Ciudad Administrativa de València, donde se ha iniciado el recorrido circular con los vehículos.

Los camiones llevaban consignas pegadas en los laterales de los vehículos , mientras que los apicultores que iban a pie portaban pancartas en las que se podía leer: "Sin abejas no hay vida. Sin apicultores no hay abejas", "El Consell no vol als apicultors", "Estocada final a los apicultores", "Nos quieren sancionar por trabajar en nuestra tierra", "El Consell lleva a la ruina al sector apícola valenciano" o "Conselleria anti-ecològica".

Los representantes de las distintas organizaciones agrarias y asociaciones convocantes han acudido a las puertas de la Conselleria de Agricultura para demandar que no publique la modificación de la Ley de Ganadería, ni tampoco el Acuerdo de la Pinyolà y dote a los citricultores afectados de medidas y barreras de protección.

Asimismo piden que se les permita producir miel de azahar y que permitan una apicultura con futuro y atractiva para los jóvenes, como en el resto de las comunidades autónomas.

Los productores consideran que parece que la Administración busque enfrentarles con los citricultores, cuando "siempre se han llevado bien y han trabajado juntos sin problemas".

En los momentos actuales, en que hay sectores productivos que no pueden seguir con su actividad económica y se están cerrando negocios, no se debe "poner la puntilla" a la producción de miel, al contrario, hay que "apoyar e incentivar" el desarrollo económico de actividades que puedan desenvolverse en este contexto tan negativo.

La modificación de la ley de Ganadería está contenida en el anteproyecto de Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat para el ejercicio 2021, y el acuerdo de la "pinyolà" recurrido en los tribunales.