Todos los datos que maneja la Generalitat apuntan hacia una misma dirección para explicar los motivos por los que la Comunitat Valenciana vive el peor momento de toda la pandemia del coronavirus: los contactos sociales entre amigos y familiares. Por ese motivo, las últimas medidas aprobadas para tratar de atajar la transmisión del virus están dirigidas a reducir al mínimo imprescindible no solo las reuniones sino también la movilidad. El propio presidente, Ximo Puig, aseguraba ayer que la C. Valenciana se encuentra en un régimen de «semiconfinamiento» con el cierre de la hostelería y la restricción de horarios del comercio decretados la pasada semana. El jefe del Consell mantuvo ayer una reunión con la consellera de Sanitat, Ana Barceló, la subsecretaria, Mònica Almiñana, y la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, de la que salieron las nuevas medidas que sirven para completar las que entraron en vigor el pasado jueves. La vicepresidenta, Mónica Oltra, estuvo informada en todo momento.

Hacía ya varios días que el gobierno autonómico, en boca tanto de la propia Oltra como de Puig, venía anunciando su intención de atajar los contactos en el ámbito privado. Superado el principal escollo, que era buscar un encaje jurídico a la norma, la medida entra hoy en vigor. Al menos hasta el próximo 15 de febrero, las reuniones familiares en el ámbito doméstico se limitan a convivientes. Es decir, que personas que pertenezcan a dos núcleos familiares distintos no podrán reunirse bajo un mismo techo más que en las contadas ocasiones que se establecen en las excepciones, que son las reuniones laborales o institucionales, actividades en el ámbito educativo y los cuidados a personas vulnerables, que incluye tanto a personas mayores como a los menores.

La segunda de las medidas aprobadas ayer fija que, en el espacio público, que incluye la calle o recintos cerrados, las reuniones se limitan a un núcleo familiar o un máximo de dos personas cuando se traten de no convivientes.

La gran novedad de este nuevo paquete de medidas es el confinamiento perimetral los fines de semana de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Esta restricción afecta a 15 localidades: València, Alicante, Elx, Castelló, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer y Vila-real. El cierre será efectivo entre las 15 horas del viernes y las 6 del lunes. Durante ese tiempo, no se podrá entrar ni salir para ningún tipo de actividad que no esté contemplada en las excepciones. Fuentes de la Generalitat indicaron ayer que todos los alcaldes y alcaldesas fueron avisados de esta decisión, mostrando su satisfacción por la nueva orden. Por último, el presidente anunció una prórroga hasta el próximo 15 de febrero del cierre perimetral de toda la Comunitat Valenciana.

Ximo Puig pidió «un esfuerzo más» y volvió a apelar a la «corresponsabilidad» para tratar de bajar la curva de contagios. «La C. Valenciana no pasará de la noche a la mañana a convertirse en un espacio policial; no es posible vigilar el interior de las casas y saber quién se junta en ellas, pero tampoco es posible vigilar todos los comportamientos incívicos y eso no significa que no estén prohibidos y que todos sabemos lo que hay que hacer», señalaba. Por ello, el presidente insistió en que «de esta pandemia no saldremos si no somos responsables cada uno de nosotros».

Para el jefe del Consell lo que se necesita ahora mismo «son casas sin reuniones familiares ni sociales». «Esto es lo que ahora toca, porque en estas semanas nos jugamos mucho. Y todos, cada uno de nosotros, está llamado a contribuir».

Puig defendió la respuesta «contundente» de su gobierno para tratar de frenar el ritmo de contagios de los últimos días.