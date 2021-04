Las reuniones en la Comunitat Valenciana se flexibilizan. La Generalitat anunció nuevas restricciones en València, Castelló y Alicante y prorrogó la mayoría que estaban en vigor. El Ejecutivo abrió la mano con las visitas a residencias y las reuniones, tanto en casas como los encuentros en espacios públicos.

En plenas vacaciones de Pascua y con un festivo a la vuelta de la esquina (San Vicent Ferrer) muchas se preguntan si este fin de semana van a poder reunirse con más personas. Entre los cambios introducidos por la Generalitat en las reuniones sociales está el nuevo límite de seis personas para las reuniones en València en exteriores, es decir, en espacios al aire libre como la calle, un parque o incluso, una terraza.

Las reuniones en casa también se ven afectadas por las nuevas restricciones en la Comunitat Valenciana por el coronavirus. En los domicilios se amplía a dos núcleos de convivencia los encuentros sociales por lo que es posible que se junten dos familias bajo un mismo techo.

A pesar de estar en la semana de Pascua y que los niños estén de vacaciones y no tengan colegio no se debe olvidar que las reuniones en la Comunitat Valenciana seguirán limitadas a cuatro personas en exteriores y a convivientes en casa este fin de semana. No están permitidas las fiestas en domicilios ni al aire libre. Las celebraciones con amigos y familiares tendrás que esperar unos días más.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas medidas relativas a las reuniones? Habrá que esperar unos días más. El próximo lunes 12 de abril ya será posible que se reúnan hasta seis personas en espacios al aire libre y dos núcleos de convivencia diferentes en casas particulares.