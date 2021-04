El Gobierno valenciano prevé profundizar esta semana en la relajación de las restricciones de la movilidad y la actividad social. Pero que nadie espere cambios espectaculares, advierten fuentes del Consell, que quiere llegar al verano con una pandemia bajo control después de la alta incidencia en la tercera ola del coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló.

¿Qué medidas se piensa suavizar entonces? Según las fuentes consultadas, uno de los cambios que está encima de la mesa es la ampliación de horarios en la hostelería. Hilando un poco más fino, la decisión con más opciones es que las terrazas puedan cerrar más tarde. El interior podría quedarse como está ahora. Pero todo ha de verse en la comisión interdepartamental del Consell del próximo jueves, a la vista de los informes de los técnicos de Sanidad y de las consideraciones que realicen los expertos a los que consulta periódicamente el president de la Generalitat, Ximo Puig. Las nuevas medidas tendrían efectos a partir de la semana próxima.

En la actualidad, la hostelería tiene un horario único de cierre a las 18.00 horas en toda la Comunitat Valenciana. La propuesta que se baraja, y que tendrán que valorar los representantes de los tres partidos que forman el Ejecutivo, es que el cierre de las terrazas se puede demorar ahora que las horas de luz también crecen.

No está descartado que la decisión pueda afectar también a los interiores, aunque este asunto ya generó alguna discrepancia en los socios en encuentros recientes en la interdepartamental. Compromís no se opuso el 11 de marzo a la ampliación de aforo de terrazas (hasta el 100 %), pero sí puso más resistencia a que la desescalada llegara al interior de los locales. Incluso sugirió que solo abrieran aquellos que no tuvieran terraza.

De momento, el avance en la relajación de medidas contra el coronavirus se ve impulsado por el sostenimiento de los buenos datos de incidencia: aunque ha aumentado ligeramente, la Comunitat Valenciana se mantiene como la de menor riesgo en España, con cifras mucho más bajas que la media.

Fin de las restricciones en mayo

Según las fuentes consultadas, el plan de no tener que recurrir a las grandes restricciones (toque de queda y cierre perimetral) una vez que decaiga la declaración del estado de alarma (9 de mayo) se mantiene. Ello implica, por otra parte, llegar a ese momento con una desescalada más avanzada para que el cambio no sea tan pronunciado.

En este sentido, Puig abogó ayer por «rebajar de alguna manera» el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, aunque recordó que la autonomía puede adoptar medidas por su cuenta, ya que las que tomó en 2020 sin estado de alarma fueron avaladas por el TSJ valenciano. «No es una situación exactamente nueva y no estamos en un vacío después del 9 de mayo», insistió ayer.

Hasta ese momento, lo que más «preocupa» al jefe del Consell, dijo ayer en actos públicos, es consolidar la situación tras un mes manteniendo la menor incidencia acumulada de España, aunque recordó que no es una «isla» y que la situación es complicada en otros países.