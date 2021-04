El fin de las restricciones por la crisis del coronavirus está cada vez más cerca y ya hay un calendario que indica cuándo podrían empezar a relajarse las primeras medidas en la Comunitat Valenciana. Este territorio es, de hecho, uno de los que aplicó (y decidió mantener) algunas de las restricciones más duras de toda España, una decisión que le ha valido ser la autonomía con menor incidencia de la covid-19 actualmente. Eso, unido al plan de vacunación y al inminente inicio de la vacunación masiva, auguran una situación más cómoda para la Comunitat Valenciana que la de muchos otros territorios españoles.

Sin embargo, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que no hay que relajarse en la lucha contra el coronavirus y por eso no está dispuesto a levantar aún las restricciones, pese a que esta semana se abrió un poco la mano con las reniones sociales y familiares al permitir ya hasta 6 comensales por mesa y encuentros de hasta dos grupos de convivencia en un espacio particular. Las actuales restricciones, que se estrenaron a principios de semana, permanecerán vigentes hasta el próximo 25 de abril.

Días antes, el 22, jueves de la semana próxima, se reunirá la Mesa Interdepartamental, de cuyo encuentro podrían salir unas medidas de control más laxas, aunque todo dependerá de cómo evolucione la pandemia en la Comunitat Valenciana puesto que la previsión es que pueda darse un repunte fruto de las pasadas vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Posteriormente, el 9 de mayo, se producirá el fin del estado de alarma, una medida excepcional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado que no prorrogará. Hasta entonces, la Comunitat Valenciana mantendrá el toque de queda y el cierre perimetral, aunque la reunión de la Mesa Interdepartamental prevista para días antes de esa fecha (el 4 de mayo) ya avanzará restricciones más concretas en caso de que se decida continuar con las medidas excepcionales.

Calendario de restricciones en la Comunitat Valenciana